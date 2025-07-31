Электрический Mercedes-Benz GLC: раскрыт срок дебюта

GLC с электрической установкой станет образцом «нового лица бренда», заявляют в Mercedes-Benz. Ожидается, что по размеру он будет сопоставим с топливным GLC. Пока опубликован только один тизер, демонстрирующий переднюю панель с новой иллюминацией. О пропорциях можно судить по официальным снимкам прототипа с тестовых испытаний.