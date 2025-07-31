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Опубликовано 31 июля 2025, 09:20
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Электрический Mercedes-Benz GLC: раскрыт срок дебюта

Он заменит неудавшийся EQC
Mercedes-Benz рассказал, когда выпустит соперника Porsche Macan. Немецкая компания давно работает над преемником не оправдавшего надежды EQC. Им станет электрический GLC, или GLC with EQ Technology. Чтобы подогреть интерес к новой «электричке», Mercedes-Benz опубликовал свежий тизер и раскрыл срок премьеры: кроссовер дебютирует на автосалоне IAA Mobility в Мюнхене, который пройдет в сентябре нынешнего года.
Электрический Mercedes-Benz GLC: раскрыт срок дебюта
© Mercedes-Benz
Мария Руцкая
Мария Руцкая

GLC с электрической установкой станет образцом «нового лица бренда», заявляют в Mercedes-Benz. Ожидается, что по размеру он будет сопоставим с топливным GLC. Пока опубликован только один тизер, демонстрирующий переднюю панель с новой иллюминацией. О пропорциях можно судить по официальным снимкам прототипа с тестовых испытаний.

Новый Mercedes-Benz GLC

Новый Mercedes-Benz GLC

© Mercedes-Benz

GLC получит 800-вольтовую архитектуру, и в «топе» его батареи будут совместимы с 320-киловаттными терминалами. То есть энергии на примерно 260 километров хода можно будет добавить за 10 минут.

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Обещаны новая тормозная система, задний электромотор с двухступенчатым редуктором и тепловой насос, использующий избыточное тепло двигателей и батареи для прогрева и охлаждения салона.

Известно, что установка GLC будет двухмоторной, а первой на рынок выйдет модификация GLC 400 4Matic. Характеристик немцы пока не раскрывают.