Электрический Mercedes-Benz GLC: раскрыт срок дебюта

Электрический Mercedes-Benz GLC: раскрыт срок дебютаОн заменит неудавшийся EQC
GLC с электрической установкой станет образцом «нового лица бренда», заявляют в Mercedes-Benz. Ожидается, что по размеру он будет сопоставим с топливным GLC. Пока опубликован только один тизер, демонстрирующий переднюю панель с новой иллюминацией. О пропорциях можно судить по официальным снимкам прототипа с тестовых испытаний.
GLC получит 800-вольтовую архитектуру, и в «топе» его батареи будут совместимы с 320-киловаттными терминалами. То есть энергии на примерно 260 километров хода можно будет добавить за 10 минут.
Обещаны новая тормозная система, задний электромотор с двухступенчатым редуктором и тепловой насос, использующий избыточное тепло двигателей и батареи для прогрева и охлаждения салона.
Известно, что установка GLC будет двухмоторной, а первой на рынок выйдет модификация GLC 400 4Matic. Характеристик немцы пока не раскрывают.