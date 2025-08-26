Mercedes-Benz сливает акции Nissan стоимостью 325 млн долларов

Mercedes-Benz сливает акции Nissan стоимостью 325 млн долларовНемцы охарактеризовали продажу как «очистку портфеля» от бумаг, не имеющих стратегического значения
По данным источников, Mercedes-Benz реализовал акции по цене 341,3 иены за штуку. Сообщается, что спрос превысил предложение. Несмотря на это, если верить аналитикам, инвесторы скептически относятся к возможности «оздоровления» Nissan, которая страдает от обрушения продаж на ключевых рынках — в США и Китае.
По итогам второго квартала 2025 года японская компания зафиксировала убыток в размере 535 миллионов долларов. В июле новый гендиректор Nissan Иван Эспиноза заявил, что компания все еще находится на ранней стадии восстановления, но подчеркнул, что некий прогресс уже достигнут.
В апреле он представил план реструктуризации бизнеса в условиях беспрецедентного для Nissan кризиса. В числе озвученных мер — сокращение производственных мощностей по всему миру с 3,5 миллиона до 2,5 миллиона автомобилей в год и закрытие семи из 17 заводов к 2027 году.
Сам Mercedes-Benz тоже переживает не лучшие времена. По итогам второго квартала прибыль упала на 69 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 957 миллионов евро. В целях экономии Mercedes-Benz может «позаимствовать» двигатели у конкурента — BMW.