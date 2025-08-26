Mercedes-Benz сливает акции Nissan стоимостью 325 млн долларов

По данным источников, Mercedes-Benz реализовал акции по цене 341,3 иены за штуку. Сообщается, что спрос превысил предложение. Несмотря на это, если верить аналитикам, инвесторы скептически относятся к возможности «оздоровления» Nissan, которая страдает от обрушения продаж на ключевых рынках — в США и Китае.

По итогам второго квартала 2025 года японская компания зафиксировала убыток в размере 535 миллионов долларов. В июле новый гендиректор Nissan Иван Эспиноза заявил, что компания все еще находится на ранней стадии восстановления, но подчеркнул, что некий прогресс уже достигнут.