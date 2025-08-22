Mercedes-Benz начнут оснащать моторами от BMW

Mercedes-Benz начнут оснащать моторами от BMWBMW будет производить больше ДВС, а теряющий деньги Mercedes сможет сэкономить
В частности, следующие «Мерседесы» могут получить двухлитровую «турбочетверку» B48, которая выпускается уже больше 10 лет и ставится на многие BMW и Mini. К примеру, на нее недавно перешел M2, лишившись шестицилиндрового турбомотора: «четверка» на купе выдает 313 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента.
Таким образом, Mercedes-Benz сможет сократить расходы на разработку новых моделей с двигателями внутреннего сгорания. Но сделка может пойти и дальше: по данным источников издания, стороны обсуждают и возможность «делиться» трансмиссиями и целыми электрифицированными установками.
Mercedes-Benz благодаря этому сотрудничеству сможет сфокусироваться на электрических агрегатах, а также на шести- и восьмицилиндровых. BMW же увеличит и выручку, и объемы производства моторов на заводе в австрийском Штайре.
Согласно финансовому отчету Mercedes-Benz, по итогам второго квартала 2025 года прибыль концерна снизилась на 69 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 957 миллионов евро. Производитель поставил 547 тысяч автомобилей (-9 процентов), включая минивэны и малотоннажные грузовики. Чтобы оживить бизнес, Mercedes-Benz решил скорректировать курс: теперь он не торопиться переходить на электрокары, спрос на которые растет не так быстро, как ожидалось.