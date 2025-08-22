Mercedes-Benz начнут оснащать моторами от BMW

В частности, следующие «Мерседесы» могут получить двухлитровую «турбочетверку» B48, которая выпускается уже больше 10 лет и ставится на многие BMW и Mini. К примеру, на нее недавно перешел M2, лишившись шестицилиндрового турбомотора: «четверка» на купе выдает 313 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента.

Таким образом, Mercedes-Benz сможет сократить расходы на разработку новых моделей с двигателями внутреннего сгорания. Но сделка может пойти и дальше: по данным источников издания, стороны обсуждают и возможность «делиться» трансмиссиями и целыми электрифицированными установками.