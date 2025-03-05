Mercedes-Benz анонсировал роскошный электрический минивэн с запасом хода более 500 километров

Это предвестник новых итераций Vito и V-Class

Mercedes-Benz готовит новую линейку минивэнов и фургонов. Производитель опубликовал первый тизер концепта Vision V — прародителя новой линейки, в которую войдут как семейные вэны, так и «эксклюзивные VIP-шаттлы» с электрическими силовыми установками. Шоу-кар (или несколько), предвосхищающие будущие новинки, представят в апреле, а в серию первый электрокар пустят в следующем году.