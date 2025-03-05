Mercedes-Benz анонсировал роскошный электрический минивэн с запасом хода более 500 километров

Mercedes-Benz анонсировал роскошный электрический минивэн с запасом хода более 500 километровЭто предвестник новых итераций Vito и V-Class
Тизеры не слишком информативные: первый демонстрирует значок Vision V, вероятно, расположенный в задней части вэна. Фоном для него служит подсветка из множества крошечных трехлучевых звезд. Доберется ли такое решение до «серии», непонятно, но Mercedes-Benz обещал применить в новой линейке некие гиперсовременные дизайнерские решения, «которые столь же стильны, сколь и неожиданны».
На других тизерах видны красные светодиоды (по-видимому, часть фонарей), частично профиль и элементы кузова.
Известно, что Mercedes-Benz Vito и V-Class нового поколения построят на масштабируемой платформе Van Electric Architecture (VAN.EA), достаточно гибкой для создания как вэнов начального уровня, так и роскошных шаттлов. Заявлены 800-вольтовая архитектура и одно- и двухмоторные силовые установки.
Топовые варианты проедут без подзарядки до 500 километров и на начальном этапе получат систему автономного вождения второго уровня. По мере развития технологии вэны и фургоны обещают оснащать автопилотами третьего и четвертого уровней.
Mercedes-Benz также готовит преемника кроссовера EQC, который не оправдал ожиданий компании. На тесты вышел GLC with EQ Technology — электрокар на 800-вольтовой архитектуре с более современными батареями и новой тормозной системой.