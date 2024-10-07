Новое семейство вэнов Mercedes-Benz: первые фотографии

На назначение «тележки» будет указывать последняя буква в её названии: VAN. EA-C либо VAN. EA-P. Общим у них будет только передний модуль, тогда как центральный позволит варьировать длину автомобиля, а задний — добавлять либо убирать второй электромотор. К старту продаж, который запланирован на 2026 год, вэнам обещают комплекс ассистирующей электроники SAE Level 2, а к концу десятилетия появится и полноценный автопилот SAE Level 4.