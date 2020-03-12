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18:05

Mercedes-Benz для путешествий обзавелся пневмоподвеской и мощным мотором

Немецкий бренд обновил кемпер к началу туристического сезона

Mercedes-Benz Marco Polo 2020 © Mercedes-Benz
Лиза Будрина
Компания Mercedes-Benz представила обновленный кемпер Marco Polo Activity. Новинка получила пневматическую подвеску, а моторная линейка пополнилась 239-сильным дизелем.

Самые необычные дома на колесах

Вслед за рестайлинговым Vito на европейский рынок выходит обновленный вариант Мерседеса для путешествий Marco Polo Activity. Одно из главных новшеств – появление пневмоподвески AirMatic, которая станет доступна с октября 2020 года. В «спортивном» режиме или при движении на скорости более 100 километров в час машина автоматически «приседает» на 10 миллиметров. А при движении по неровному покрытию можно выбрать режим, при котором клиренс увеличивается на 35 миллиметров на скорости до 30 километров в час.

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Вместе с тем в гамме двигателей появился двухлитровый четырехцилиндровый дизель мощностью 239 лошадиных сил. Заявленный расход топлива в смешанном цикле – 6-6,6 литра. Разгон от нуля до «сотни» занимает 7,7 секунды. Максимальная скорость достигает 210 километров в час.

Помимо него в линейку входят дизели мощностью от 101 до 188 сил. Базовый мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» и передним приводом, а остальные – с девятиступенчатым «автоматом», задним либо полным приводом.

Дома на колесах с гаражом для легковушек

Mercedes-Benz Marco Polo доступен в пяти- либо семиместном исполнениях и оснащен подъемной крышей, образующей спальное место, адаптивным круиз-контролем Distronic и экраном, встроенным в салонное зеркало заднего вида (эта опция появится в октябре 2020 года).

На российском рынке цены на дореформенную модель начинаются от 4,4 миллиона рублей.

Источник: Mercedes-Benz