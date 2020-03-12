Mercedes-Benz для путешествий обзавелся пневмоподвеской и мощным мотором

Вместе с тем в гамме двигателей появился двухлитровый четырехцилиндровый дизель мощностью 239 лошадиных сил. Заявленный расход топлива в смешанном цикле – 6-6,6 литра. Разгон от нуля до «сотни» занимает 7,7 секунды. Максимальная скорость достигает 210 километров в час.

Помимо него в линейку входят дизели мощностью от 101 до 188 сил. Базовый мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» и передним приводом, а остальные – с девятиступенчатым «автоматом», задним либо полным приводом.