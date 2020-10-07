Mercedes-Benz откажется от «механики» и перейдет на универсальные платформы

Жители Евросоюза в первую очередь лишаться возможности приобрести автомобили Mercedes-Benz, укомплектованные «механикой». Немецкий концерн планирует постепенно отказаться от выпуска машин с такой опцией по аналогии с США, где последняя модель с ручной коробкой, спортивный родстер SLK, сошла с конвейера в 2015 году. В России модели Mercedes-Benz с механической трансмиссией доступны на пикапах X-Класс и фургонах Vito.

По словам главы отдела исследований и разработок Mercedes-Benz Маркуса Шефера, компания также планирует разработать универсальные модульные платформы, на которых специалисты смогут создавать автомобили широкого диапазона типоразмеров. Кроме того, до конца десятилетия концерн планирует сократить ассортимент ДВС на 70 процентов. В первую очередь ликвидация коснется дизельных агрегатов, из-за которых компания в последние годы попадала в скандалы, в связи с занижением уровня выброса вредных веществ.