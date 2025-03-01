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Опубликовано 01 марта 2025, 14:32
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Шеф-дизайнер Mercedes признал проблемы интерьера с «гиперэкраном»

Руководитель не стал оценивать реакцию клиентов на полную цифровизацию
Шеф-дизайнер Mercedes признал проблемы интерьера с «гиперэкраном». В беседе с ABC News Горден Вагенер не согласился с утверждением, что гигантские изогнутые экраны «становятся определяющим стилистическим выбором для бренда». Шеф-дизайнер Mercedes-Benz дал понять: «гиперэкран» есть только в нескольких моделях. С аппаратной точки зрения он очень хорош, но есть проблемы с программной составляющей и качеством контента.
Шеф-дизайнер Mercedes признал проблемы интерьера с «гиперэкраном»
© Mercedes-Benz
Сергей Ильин

Горден Вагенер подчеркнул, что экраны — это не роскошь. Сейчас у покупателей дома есть телевизоры «получше и побольше», а практически в каждом автомобиле предлагают тачскрин. Mercedes-Benz нужно создавать роскошь за пределами экрана, заявил шеф-дизайнер компании. Однако от конкретики руководитель воздержался, вдобавок, судя по шпионским снимкам «гиперэкраны» начнут появляться на бензиновых Maybach.

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Высказался Горден Вагенер и на тему «зализанных» электромобилей марки. Специалист не стал скрывать, что футуристичный дизайн EQS не нравится обычному покупателю S-Класса. И хотя форма получилась суперпрогрессивной, очень аэродинамичной и опередила свое время на десять лет, продажи EQS в 2024 году обвалились вдвое. Шеф-дизайнер Mercedes-Benz признал, что у электромобилей есть проблемы с восприятием покупателей: они видят в них гаджеты, тогда как автомобили с ДВС воспринимаются более долговечными.

После неудачного 2024 года немецкие премиум-бренды показали готовность признавать ошибки. Например, представитель Audi подтвердил, что «в прошлом компания несомненно была лучше с точки зрения качества», а над интерьерами актуальных моделей предстоит поработать.

Источник:ABC News
Автор:Сергей Ильин
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#Mercedes-Benz