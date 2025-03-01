Шеф-дизайнер Mercedes признал проблемы интерьера с «гиперэкраном»

Высказался Горден Вагенер и на тему «зализанных» электромобилей марки. Специалист не стал скрывать, что футуристичный дизайн EQS не нравится обычному покупателю S-Класса. И хотя форма получилась суперпрогрессивной, очень аэродинамичной и опередила свое время на десять лет, продажи EQS в 2024 году обвалились вдвое. Шеф-дизайнер Mercedes-Benz признал, что у электромобилей есть проблемы с восприятием покупателей: они видят в них гаджеты, тогда как автомобили с ДВС воспринимаются более долговечными.