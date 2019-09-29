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12:00

McDonald's открывает сеть зарядных станций для электрокаров

Рестораны быстрого питания предлагают новую услугу для водителей

«Макдональдс» расширяет функционал: теперь в ресторанах можно не только перекусить, но и пополнить запас хода своего электромобиля.

В былые времена рестораны быстрого питания привлекали посетителей бесплатным Wi-Fi, но теперь настала пора придумать что-то новенькое. McDonald's первым в индустрии запустил сеть зарядных станций для электромобилей, которые позволяют пополнить заряд тяговой батареи, пока водитель ест «Биг Мак» с картошкой фри и запивает всё это газировкой.

Пока такая возможность есть только в Швеции, где «Макдональдс» оборудовал зарядными станциями 55 своих ресторанов. Правда, наряду с фастфудом, эта услуга тоже является платной с поминутной тарификацией. Сеть зарядных станций планируется расширить для начала как в Швеции, так и в Нидерландах, где скоро будут установлены 168 станций.