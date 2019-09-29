McDonald's открывает сеть зарядных станций для электрокаров

Пока такая возможность есть только в Швеции, где «Макдональдс» оборудовал зарядными станциями 55 своих ресторанов. Правда, наряду с фастфудом, эта услуга тоже является платной — с поминутной тарификацией. Сеть зарядных станций планируется расширить для начала как в Швеции, так и в Нидерландах, где скоро будут установлены 168 станций.