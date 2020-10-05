Суперкар McLaren 765LT Strata Theme красят 450 часов

Купе McLaren 765LT Strata Theme, со слов MSO, «воплощает в себе беспрецедентную энергию и скорость, даже в состоянии покоя». Особенность суперкара — сложная раскраска, которая начинается с нанесения на кузов оранжевого оттенка MSO Heritage Azores.

Затем на капот наносят красный колер MSO Heritage Memphis Red, а на крылья — черный MSO Bespoke Cherry Black, переходы между которыми «маскируются» нанесенными вручную по трафарету «городскими пейзажами». Отличаются цветом даже тормозные суппорты: спереди они красные, сзади оранжевые.