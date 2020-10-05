Суперкар McLaren 765LT Strata Theme красят 450 часов

Купе McLaren 765LT Strata Theme, со слов MSO, «воплощает в себе беспрецедентную энергию и скорость, даже в состоянии покоя». Особенность суперкара — сложная раскраска, которая начинается с нанесения на кузов оранжевого оттенка MSO Heritage Azores.
Затем на капот наносят красный колер MSO Heritage Memphis Red, а на крылья — черный MSO Bespoke Cherry Black, переходы между которыми «маскируются» нанесенными вручную по трафарету «городскими пейзажами». Отличаются цветом даже тормозные суппорты: спереди они красные, сзади оранжевые.
Салон 765LT Strata Theme, напротив, выполнен преимущественно в тёмных тонах — красные акценты разбросаны по всей кабине, но они едва заметны. Сиденья суперкары отделаны алькантарой с лазерной перфорацией; на подголовниках размещены тисненые узор и логотип MSO. Графика с «городским пейзажем» есть даже на ключе зажигания — её нанесение занимает 14 часов.
Силовой агрегат у «Страты» такой же, как у обычного 765LT, — это V8 4.0 с двумя турбокомпрессорами, развивающий 765 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Пару ему составляет семиступенчатый «робот» SSG. «Боевая» раскраска не повлияла на динамику, поэтому до «сотни» двухдверка по-прежнему разгоняется за 2,8 секунды, а до 200 — за семь секунд ровно. Максимальная скорость составляет 330 километров в час.