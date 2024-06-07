BMW может помочь «Макларену» с выпуском кроссовера

Причина — в силовой установке. Лейтерс рассчитает на PHEV-систему, которая будет создана на основе собственных двигателей McLaren. Это может быть как V8 4.0 от GTS, так и V6 3.0 от Artura. В любом случае именно BMW располагает подходящей основой для будущей машины в виде кроссовера XM. В топовом варианте Label Red, оснащенном «битурбовосьмёркой» S68 объёмом 4,4 литра, XM выдает 748 сил и 1000 Нм и разгоняется до «сотни» за 3,8 секунды. Но McLaren, скорее всего, будет и мощнее, и быстрее.