Родстер Elva выкрасили в цвета гоночного прототипа McLaren 1960-х

Собственно, McLaren Elva и назван в честь гоночного прототипа M1A, реплики которого выпускала в том числе Elva Cars. Причем чтобы вывести новый суперкар на рынок, британцам пришлось выкупить права на эту торговую марку. Концептуально современный спидстер соответствует исторической модели, то есть представляет собой легкий, технологичный, двухместный спорткар с невероятной управляемостью и продуманной аэродинамикой.