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11:23

Родстер Elva выкрасили в цвета гоночного прототипа McLaren 1960-х

Отделение MSO представило новый вариант окраски модели

Алексей Носаченко
Отделение McLaren Special Operations (MSO) представило новую цветовую схему оформления спидстера Elva, вдохновленную исторической моделью M1A — самым быстрым автомобилем Гран-при Канады 1964 года.

Собственно, McLaren Elva и назван в честь гоночного прототипа M1A, реплики которого выпускала в том числе Elva Cars. Причем чтобы вывести новый суперкар на рынок, британцам пришлось выкупить права на эту торговую марку. Концептуально современный спидстер соответствует исторической модели, то есть представляет собой легкий, технологичный, двухместный спорткар с невероятной управляемостью и продуманной аэродинамикой.

Цветографическая схема, предложенная MSO, практически идентична окрасу винтажного M1A. В 1960-х британские спорткары ещё не были оранжевыми: их красили в сочетание черного и серебристого, гоночные цвета родной для Брюса Макларена Новой Зеландии. Базовый цвет «Эльвы» — это покрытый прозрачным лаком углепластик, вторичный — серебристый, между ними нанесена тонкая красная полоса.

Спидстер оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями, который выдает 815 сил (800 Нм) и работает в паре с семиступенчатым преселективным «роботом». С места до «сотни» Elva разгоняется менее чем за три секунды. Особенность машины — активная система управления воздушными потоками AAMS (Active Air Management System), способная создавать воздушный «купол» над кокпитом.