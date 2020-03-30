Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:04

Родстеров McLaren Elva выпустят меньше, чем планировалось

Компания хочет снизить возможные штрафы за нарушение эконорм

Алексей Носаченко
Компания McLaren скорректирует объем выпуска баркетты Elva, чтобы снизить сумму возможных штрафов за превышение норм выбросов углекислого газа. По данным источников TheSupercarsBlog, тираж составит 249 экземпляров вместо 399, что повысит коллекционную привлекательность родстера.

Решение о снижении объемов выпуска McLaren Elva связано с эконормами и штрафными санкциями для автопроизводителей за их нарушение. Так как штрафы рассчитываются исходя из количества проданных машин, можно предположить, что британская компания попросту пытается снизить свои расходы. На фоне пандемии COVID-19, закрытия заводов и снижения спроса такой шаг выглядит разумным.

Спидстер Elva — стал частью линейки Ultimate Series, самой дорогой и экстремальной в портфолио McLaren. Суперкар почти целиком сделан из карбона, оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями (815 сил и 800 Нм момента) и с семиступенчатым преселективным «роботом». С места до «сотни» баркетта разгоняется менее чем за три секунды, а до 200 километров в час — за 6,7 секунды, быстрее трекового Senna.

Особенность машины — первая в мире активная система управления воздушными потоками AAMS (Active Air Management System). Благодаря каналам в передней части кузова и подъемному дефлектору на капоте набегающие потоки можно направить вокруг и над кабиной, создав своего рода «воздушный пузырь». Система не заменит лобовое стекло, признают в McLaren, а эффект от ее работы больше всего заметен на скорости в 50–110 километров в час.

Источник: TheSupercarBlog