Родстеров McLaren Elva выпустят меньше, чем планировалось

Решение о снижении объемов выпуска McLaren Elva связано с эконормами и штрафными санкциями для автопроизводителей за их нарушение. Так как штрафы рассчитываются исходя из количества проданных машин, можно предположить, что британская компания попросту пытается снизить свои расходы. На фоне пандемии COVID-19, закрытия заводов и снижения спроса такой шаг выглядит разумным.

Спидстер Elva — стал частью линейки Ultimate Series, самой дорогой и экстремальной в портфолио McLaren. Суперкар почти целиком сделан из карбона, оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями (815 сил и 800 Нм момента) и с семиступенчатым преселективным «роботом». С места до «сотни» баркетта разгоняется менее чем за три секунды, а до 200 километров в час — за 6,7 секунды, быстрее трекового Senna.