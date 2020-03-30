Родстеров McLaren Elva выпустят меньше, чем планировалось

Решение о снижении объемов выпуска McLaren Elva связано с эконормами и штрафными санкциями для автопроизводителей за их нарушение. Так как штрафы рассчитываются исходя из количества проданных машин, можно предположить, что британская компания попросту пытается снизить свои расходы. На фоне пандемии COVID-19, закрытия заводов и снижения спроса такой шаг выглядит разумным.
Спидстер Elva — стал частью линейки Ultimate Series, самой дорогой и экстремальной в портфолио McLaren. Суперкар почти целиком сделан из карбона, оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями (815 сил и 800 Нм момента) и с семиступенчатым преселективным «роботом». С места до «сотни» баркетта разгоняется менее чем за три секунды, а до 200 километров в час — за 6,7 секунды, быстрее трекового Senna.
Особенность машины — первая в мире активная система управления воздушными потоками AAMS (Active Air Management System). Благодаря каналам в передней части кузова и подъемному дефлектору на капоте набегающие потоки можно направить вокруг и над кабиной, создав своего рода «воздушный пузырь». Система не заменит лобовое стекло, признают в McLaren, а эффект от ее работы больше всего заметен на скорости в 50–110 километров в час.