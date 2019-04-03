Суперкар McLaren для длительных путешествий: новые фотографии

Процесс разработки суперкара, который в компании называют McLaren of Grand Tourers, вошел в заключительную стадию. Позади остались тысячи километров испытаний жарой и холодом в разных частях планеты. Следующим этапом станут квалификационные тесты, в том числе 1600-километровый пробег от инженерного центра недалеко от Барселоны до McLaren Technology Centre в английском Уокинге. В суперкаре поедут два человека с полным набором багажа.
На сегодня известно, что новый суперкар обеспечит высокий уровень комфорта, будет отличаться просторным салоном с местом для багажа, а также управляемостью, которую не встретить на других машинах сегмента. Свою «ДНК» модель разделила с супергибридом McLaren Speedtail
Гранд-турер не станет частью какой-либо из существующих линеек McLaren. Это будет уникальная, спроектированная под определенные требования модель. Товарное имя, а также подробности о новинке станут известны в ближайшее время.