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15:53

Суперкар McLaren для длительных путешествий: новые фотографии

Премьера модели состоится в следующем месяце

Компания McLaren опубликовала новые фотографии «суперкара для дальних поездок». Автомобиль по-прежнему затянут в камуфляжную пленку, но уже лишился скрывающих настоящую форму кузова панелей. Публичный дебют четвертой модели, выпущенной в соответствии с планом развития Track25, состоится в следующем месяце.
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Процесс разработки суперкара, который в компании называют McLaren of Grand Tourers, вошел в заключительную стадию. Позади остались тысячи километров испытаний жарой и холодом в разных частях планеты. Следующим этапом станут квалификационные тесты, в том числе 1600-километровый пробег от инженерного центра недалеко от Барселоны до McLaren Technology Centre в английском Уокинге. В суперкаре поедут два человека с полным набором багажа.

На сегодня известно, что новый суперкар обеспечит высокий уровень комфорта, будет отличаться просторным салоном с местом для багажа, а также управляемостью, которую не встретить на других машинах сегмента. Свою «ДНК» модель разделила с супергибридом McLaren Speedtail

Гранд-турер не станет частью какой-либо из существующих линеек McLaren. Это будет уникальная, спроектированная под определенные требования модель. Товарное имя, а также подробности о новинке станут известны в ближайшее время.

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