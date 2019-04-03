Суперкар McLaren для длительных путешествий: новые фотографии

Процесс разработки суперкара, который в компании называют McLaren of Grand Tourers, вошел в заключительную стадию. Позади остались тысячи километров испытаний жарой и холодом в разных частях планеты. Следующим этапом станут квалификационные тесты, в том числе 1600-километровый пробег от инженерного центра недалеко от Барселоны до McLaren Technology Centre в английском Уокинге. В суперкаре поедут два человека с полным набором багажа.