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13:33

McLaren сделает суперкар для дальних поездок

Британский гранд-турер покажут через несколько месяцев

Через несколько месяцев компания McLaren покажет свое видение современного гранд-турера. Такое заявление руководство марки сделало на Женевском автосалоне. Новинка станет четвертой моделью, выпущенной в соответствии с планом развития Track25.
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Вся доступная информация о новом McLaren довольно поверхностна. Концепция модели такова: очень быстрый и легкий автомобиль, пригодный для дальних поездок. Производить обещает высокий уровень комфорта, просторный салон с местом для багажа, а также такую управляемость, которую не встретить на других машинах сегмента. Свою «ДНК» модель разделила с супергибридом McLaren Speedtail.

McLaren Speedtail

Гранд-турер не станет частью какой-либо из существующих линеек McLaren. Это будет уникальная, спроектированная под определенные требования модель. Товарное имя, а также подробности о новинке станут известны в ближайшее время.

McLaren Speedtail

Супергибрид McLaren Speedtail стал самым быстрым автомобилем в истории марки. Двухдверку, карбоновый кузов которой напоминает каплю, оснастили гибридной силовой установкой мощностью 1050 лошадиных сил и подвижными элеронами из гибкого углепластика. Отдельные элементы обвеса супергибрида изготовили из материала под названием Titanium Deposition Carbon Fibre, который представляет собой углеволокно с напылением из титана.

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