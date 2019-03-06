McLaren сделает суперкар для дальних поездок

Вся доступная информация о новом McLaren довольно поверхностна. Концепция модели такова: очень быстрый и легкий автомобиль, пригодный для дальних поездок. Производить обещает высокий уровень комфорта, просторный салон с местом для багажа, а также такую управляемость, которую не встретить на других машинах сегмента. Свою «ДНК» модель разделила с супергибридом McLaren Speedtail.