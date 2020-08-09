Для суперкара McLaren с двумя багажниками разработали тюнинг-кит

Фирма McLaren позиционирует GT, как практичный гранд-турер для ежедневных поездок и путешествий, поэтому мотор V8 4.0 дефорсирован до 620 лошадиных сил и 630 Нм, установлен «тихий» выхлоп, а клиренс увеличен до 110 миллиметров. Специалисты Novitec провели обратные действия, сделав купе более бескомпромиссным.

После чип-тюнинга двигателя и установки спортивного глушителя из нержавейки отдача возросла до 707 лошадиных сил и 714 Нм крутящего момента. Это позволило сократить время разгона с места до 100 километров в час на 0,2 секунды до 3,0 секунды, увеличив максимальную скорость до 333 километров в час.