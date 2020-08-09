Для суперкара McLaren с двумя багажниками разработали тюнинг-кит

Фирма McLaren позиционирует GT, как практичный гранд-турер для ежедневных поездок и путешествий, поэтому мотор V8 4.0 дефорсирован до 620 лошадиных сил и 630 Нм, установлен «тихий» выхлоп, а клиренс увеличен до 110 миллиметров. Специалисты Novitec провели обратные действия, сделав купе более бескомпромиссным.
После чип-тюнинга двигателя и установки спортивного глушителя из нержавейки отдача возросла до 707 лошадиных сил и 714 Нм крутящего момента. Это позволило сократить время разгона с места до 100 километров в час на 0,2 секунды до 3,0 секунды, увеличив максимальную скорость до 333 километров в час.
Фото: Novitec
Не забыли о внешних улучшениях: нейтральные диски McLaren уступили место кованым колёсам Vossen с семью сдвоенными спицами на разношироких шинах Pirelli P Zero 245/30 ZR 20 спереди и 325/25 ZR 21 сзади. Установлены новые боковые юбки, передний сплиттер, диффузор и трёхсоставное заднее антикрыло. Все детали обвеса выполнены из карбона. По желанию заказчика заводские «мягкие» пружины можно заменить на спортивные с занижением на 25 миллиметров.
Novitec
Вмешательство в интерьер — опция. Сиденья, переднюю панель и дверные карты можно перешить тонкой кожей и алькантарой любого цвета. Отметим, что широкие возможности персонализации предлагает и заводское ателье McLaren Special Operations.
Бюро Novitec держит в секрете цену тюнинг-комплекта для McLaren GT — стоимость аксессуаров озвучат только потенциальным клиентам. Впрочем, обладателей суперкара со стартовой ценой 165 тысяч фунтов стерлингов (15,9 миллиона рублей) сложно удивить прайс-листом.