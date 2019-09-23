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18:23

Посмотрите, как McLaren GT разгоняется до 200 км/ч

По паспорту ему требуется на это девять секунд

На YouTube-канале Motorsport Magazine появился ролик с разгоном McLaren GT c нуля до 200 километров в час. По паспорту суперкар проделывает это упражнение за девять секунд ровно.

За спинками кресел McLaren GT установлен 4,0-литровый мотор V8, выдающий 620 сил и 630 Нм момента. При этом близкое к пиковому значение тяги (95 процентов) доступно в диапазоне от 3000 до 7250 оборотов в минуту. Двигатель сопряжен с семиступенчатым преселективным «роботом» SSG. С места до «сотни» суперкар разгоняется за 3,2 секунды.

Видео: Motorsport Magazine

McLaren позиционирует GT как практичный гранд-турер для поездок по городу и путешествий. Главное отличие от того же Speedtail — багажное отделение на 420 литров сзади и на 150 литров спереди. Чтобы сделать суперкара практичным, улучшена даже обзорность: остеклены задние стойки и установлены дополнительные боковые окошки.

Ровно на секунду больше времени требуется для разгона до 200 километров в час новому Porsche 911 Carrera S. Купе оснащается 450-сильным трехлитровым шестицилиндровым двигателем и восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Первую «сотню» заднеприводный автомобиль с пакетом Sport Chrono набирает за 3,5 секунды.