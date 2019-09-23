Посмотрите, как McLaren GT разгоняется до 200 км/ч

За спинками кресел McLaren GT установлен 4,0-литровый мотор V8, выдающий 620 сил и 630 Нм момента. При этом близкое к пиковому значение тяги (95 процентов) доступно в диапазоне от 3000 до 7250 оборотов в минуту. Двигатель сопряжен с семиступенчатым преселективным «роботом» SSG. С места до «сотни» суперкар разгоняется за 3,2 секунды.