Посмотрите, как McLaren GT разгоняется до 200 км/ч

За спинками кресел McLaren GT установлен 4,0-литровый мотор V8, выдающий 620 сил и 630 Нм момента. При этом близкое к пиковому значение тяги (95 процентов) доступно в диапазоне от 3000 до 7250 оборотов в минуту. Двигатель сопряжен с семиступенчатым преселективным «роботом» SSG. С места до «сотни» суперкар разгоняется за 3,2 секунды.
Видео: Motorsport Magazine
McLaren позиционирует GT как практичный гранд-турер для поездок по городу и путешествий. Главное отличие от того же Speedtail — багажное отделение на 420 литров сзади и на 150 литров спереди. Чтобы сделать суперкара практичным, улучшена даже обзорность: остеклены задние стойки и установлены дополнительные боковые окошки.
Ровно на секунду больше времени требуется для разгона до 200 километров в час новому Porsche 911 Carrera S. Купе оснащается 450-сильным трехлитровым шестицилиндровым двигателем и восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Первую «сотню» заднеприводный автомобиль с пакетом Sport Chrono набирает за 3,5 секунды.