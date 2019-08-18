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14:00

Посмотрите на переднемоторный суперкар McLaren GT

Дизайнер Райн Приск превратил его в шутинг-брейк

McLaren GT, несомненно, самая практичная модель британского производителя суперкаров, однако среднемоторная компоновка неизбежно накладывает ряд ограничений, которых лишён, к примеру, кузов shooting brake. Эти рендеры помогают представить, как выглядел бы такой гран-туризмо.

McLaren GT построен на монококе MonoCell II-T с задней верхней частью из углепластика, которая позволила разместить за пассажирским отсеком багажное отделение объёмом 420 литров. Этого удалось достичь путём расположения двигателя и выхлопной системы максимально близко к земле. Крышку отсека можно даже оснастить электроприводом! А спереди у суперкара есть ещё один багажник объёмом 150 литров.

Однако даже с двумя багажниками McLaren GT всё равно проигрывает в практичности традиционным гран-туризмо таким, как Ferrari GTC4Lusso. Благодаря переднемоторной компоновке он может перевозить не двух человек, как «Макларен», а четверых, к тому же, объём багажника итальянского шутинг-брейка в этом случае составляет 450 литров, а со сложенными задними сиденьями все 800 литров!

Чтобы увидеть, как выглядел бы McLaren GT, если бы у него был кузов shooting brake и переднемоторная компоновка, как у «Феррари», Райн Приск создал эти рендеры. Четырёхлитровый битурбомотор V8 переехал под капот, а сзади, надо полагать, появилось место для ещё одной пары кресел. К тому же, благодаря более высокой крыше багажник должен ощутимо прибавить в объёме.