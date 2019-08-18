Посмотрите на переднемоторный суперкар McLaren GT

Чтобы увидеть, как выглядел бы McLaren GT, если бы у него был кузов shooting brake и переднемоторная компоновка, как у «Феррари», Райн Приск создал эти рендеры. Четырёхлитровый битурбомотор V8 переехал под капот, а сзади, надо полагать, появилось место для ещё одной пары кресел. К тому же, благодаря более высокой крыше багажник должен ощутимо прибавить в объёме.