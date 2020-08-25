Рассекречен элемент, вокруг которого построят супергибрид McLaren

Основной задачей инженеров было создать максимально легкую конструкцию, сохранив при этом прочность. Монокок создали при помощи особой программы, которая моделировала оптимальную форму для каждой карбоновой пластины. Архитектура придет на замену Monocell, дебютировавшей еще в 2009 году.
По словам генерального директора McLaren Майка Флюитта, марка стремится создать гибрид, который будет весить не больше автомобиля с ДВС. Полностью сравнять вес пока не удалось, однако новый бензоэлектрический автомобиль будет всего на 30-40 килограммов тяжелее традиционных машин, в то время как суперкару Р1 гибридная установка прибавляла 140 килограммов.
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Отливку монокока наладят в Центре композитных технологий в британском Шеффилде, на постройку которого McLaren потратил около 50 миллионов фунтов стерлингов в 2019 году. Там же будут проводиться тестовые испытания гиперкара на базе новой архитектуры. Когда модель запустят в производство, количество сотрудников предприятия увеличат с 60 до 200.
Первый гибрид марки, в отличие от P1 и 1050-сильного Speedtail, не станет частью «топовой» линейки Ultimate Series, а присоединится к доступному семейству Sport Series. В него входят купе 540С, 570GT, 570S и 600LT, а также два родстера: 570S Spider и 600LT Spider.
Прототип гибрида был замечен фотошпионами во время испытаний в апреле. Безымянный суперкар получит силовую установку на базе бензинового «твин-турбо» V6. Характеристики автомобиля пока держатся в секрете, однако ожидается, что он сможет преодолевать на электротяге до 32 километров.