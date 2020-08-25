Рассекречен элемент, вокруг которого построят супергибрид McLaren

Основной задачей инженеров было создать максимально легкую конструкцию, сохранив при этом прочность. Монокок создали при помощи особой программы, которая моделировала оптимальную форму для каждой карбоновой пластины. Архитектура придет на замену Monocell, дебютировавшей еще в 2009 году.

По словам генерального директора McLaren Майка Флюитта, марка стремится создать гибрид, который будет весить не больше автомобиля с ДВС. Полностью сравнять вес пока не удалось, однако новый бензоэлектрический автомобиль будет всего на 30-40 килограммов тяжелее традиционных машин, в то время как суперкару Р1 гибридная установка прибавляла 140 килограммов.