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17:32

Появилась первая фотография самого красивого McLaren

Спидстер станет частью линейки Ultimate Series и выйдет тиражом в 399 экземпляров

Компания McLaren подтвердила, что в линейке Ultimate Series появится двухместный спидстер. Новинка выйдет тиражом в 399 экземпляров и будет ориентирована на клиентов, которые хотят получить больше впечатлений от езды по обычным дорогам.

Двухдверка с открытым кокпитом и приземистым силуэтом станет частью топовой линейки Ultimate Series, куда входят Senna и Speedtail. Суперкар вынесет на первый план «волнующее удовольствие от вождения», а его дизайн представит фирменную стилистику британской марки в более эстетическом ключе. Идеологически близким к новому McLaren можно считать спидстер Ferrari Monza SP2, построенный на агрегатах купе 812 Superfast.

Осветленный вариант фотографии нового спидстера.

Основой спидстера McLaren станет композитная архитектура, что сделает его самой лёгкой машиной в истории компании. Силовой установкой выступит двигатель V8 с двумя турбонагнетателями. Такой же агрегат на Senna выдаёт 800 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.

Пока известно, что спидстер покажут в 2020 году. Планируют выпустить всего 399 экземпляров. По цене суперкар будет находить между Senna (750 тысяч фунтов стерлингов) и Speedtail, который стоит 2,1 миллиона фунтов стерлингов. Заявки от потенциальных покупателей начнут принимать на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич уже в этот уикенд.