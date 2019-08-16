Появилась первая фотография самого красивого McLaren

Пока известно, что спидстер покажут в 2020 году. Планируют выпустить всего 399 экземпляров. По цене суперкар будет находить между Senna (750 тысяч фунтов стерлингов) и Speedtail, который стоит 2,1 миллиона фунтов стерлингов. Заявки от потенциальных покупателей начнут принимать на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич уже в этот уикенд.