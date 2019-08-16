Появилась первая фотография самого красивого McLaren

Двухдверка с открытым кокпитом и приземистым силуэтом станет частью топовой линейки Ultimate Series, куда входят Senna и Speedtail. Суперкар вынесет на первый план «волнующее удовольствие от вождения», а его дизайн представит фирменную стилистику британской марки в более эстетическом ключе. Идеологически близким к новому McLaren можно считать спидстер Ferrari Monza SP2, построенный на агрегатах купе 812 Superfast.
Основой спидстера McLaren станет композитная архитектура, что сделает его самой лёгкой машиной в истории компании. Силовой установкой выступит двигатель V8 с двумя турбонагнетателями. Такой же агрегат на Senna выдаёт 800 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.
Пока известно, что спидстер покажут в 2020 году. Планируют выпустить всего 399 экземпляров. По цене суперкар будет находить между Senna (750 тысяч фунтов стерлингов) и Speedtail, который стоит 2,1 миллиона фунтов стерлингов. Заявки от потенциальных покупателей начнут принимать на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич уже в этот уикенд.