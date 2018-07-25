Модель станет самым быстрым и роскошным автомобилем в истории марки

Пульс

Стало известно название преемника McLaren F1

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25 июля 2018

Новый гиперкар McLaren, ранее известный под внутризаводским индексом BP23, получит названием Speedtail. Дебют модели, которая станет идеологическим наследником легендарного F1, состоится до конца года. По замыслу производителя, Speedtail будет самым быстрым и роскошным автомобилем в истории марки.

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McLaren Speedtail станет третьей моделью топовой линейки Ultimate Series куда уже входят супергидрид P1 и экстремальный Senna. Гиперкар будет отличаться трехместной компоновкой салона с центральным расположением водительского кресла и гибридной силовой установкой мощностью свыше 1000 лошадиных сил.

Помимо этого, известно, что Speedtail получит «самую совершенную аэродинамику» и полностью карбоновую конструкцию шасси и кузова. Максимальная скорость купе превысит отметку 391 километр в час.

Видео с YouTube-канала McLaren Automotive.

Тираж модели составит 106 экземпляров (все они уже проданы), а минимальная цена — 1,6 миллиона фунтов стерлингов (132,5 миллиона рублей по текущему курсу).

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