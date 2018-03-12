Новый супергибрид McLaren разгонится до 391 км/ч

В рамках 88-го Женевского автосалона компания McLaren Automotive раскрыла подробности о новом супергибриде, который производитель называет Hyper-GT (он также известен под внутренним обозначением BP23, но товарное названием объявят позднее). Модель станет самым быстрым автомобилем в истории марки – он сможет разгоняться свыше 391 километра в час.

Новинка войдет в топовую линейку Ultimate Series, куда уже входят гибрид P1 и гиперкар Senna. Она получит трехместную компоновку салона с центральным расположением водительского кресла и бензин-электрическую силовую установку мощностью свыша 1000 лошадиных сил.

По замыслу McLaren, Hyper-GT должен стать самой экстремальной и одновременно самой роскошной машиной марки.

Производство гиперкара начнутся в конце следующего года. Каждый автомобиль будет построен в соответствии с пожеланиями клиента специалистами подразделения McLaren Special Operations (MSO). Публичный дебют супергибрида состоится до конца 2018 года.

Купе будет выпущено тиражом в 106 экземпляров (все они уже проданы). Цена каждого составит 1,6 миллиона фунтов стерлингов (125,7 миллиона рублей по текущему курсу).

В сентябре 2017 года сообщалось, что McLaren BP23 получит «самую совершенную аэродинамику» и полностью карбоновую конструкцию, а мощность его силовой установки превысит 1000 лошадиных сил.

На автосалоне в Женеве также состоялась презентация трековой модификации гиперкара Senna. Машина получила новые аэродинамические компоненты, позволяющие генерировать тонну прижимной силы, гоночную трансмиссию, перенастроенную подвеску и двигатель.