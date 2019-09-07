Посмотрите на McLaren Speedtail из 1000 деталей

Amalgam Collection выпускает масштабные модели автомобилей высочайшего уровня детализации, поэтому стоимость некоторых из них легко может составлять несколько десятков тысяч долларов. Видеоролик о создании копии McLaren Speedtail в масштабе 1:8 наглядно демонстрирует, почему эти игрушки стоят так дорого.
Показанная в ролике модель нового британского суперкара обойдётся в 15 025 долларов, что по нынешнему курсу составляет без малого миллион рублей. Игрушечный McLaren собран из более чем тысячи деталей: это элементы интерьера, колёса, подвеска, тормоза и многое другое — всё для того, чтобы модель выглядела точь-в-точь как настоящий автомобиль.
Столь высокий уровень проработки деталей стал возможен благодаря тесному сотрудничеству с производителем. McLaren предоставил инженерам и дизайнерам Amalgam Collection возможность тщательно исследовать гибридный суперкар и даже снабдил их фирменными чертежами, в которых можно найти всю необходимую информацию.