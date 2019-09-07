Посмотрите на McLaren Speedtail из 1000 деталей

Показанная в ролике модель нового британского суперкара обойдётся в 15 025 долларов, что по нынешнему курсу составляет без малого миллион рублей. Игрушечный McLaren собран из более чем тысячи деталей: это элементы интерьера, колёса, подвеска, тормоза и многое другое — всё для того, чтобы модель выглядела точь-в-точь как настоящий автомобиль.