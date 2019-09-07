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10:00

Посмотрите на McLaren Speedtail из 1000 деталей

Чтобы собрать модель суперкара в масштабе 1:8, требуется более тысячи деталей

Британская компания Amalgam Collection разработала масштабную модель суперкара McLaren Speedtail, которая состоит более чем из тысячи деталей.

Amalgam Collection выпускает масштабные модели автомобилей высочайшего уровня детализации, поэтому стоимость некоторых из них легко может составлять несколько десятков тысяч долларов. Видеоролик о создании копии McLaren Speedtail в масштабе 1:8 наглядно демонстрирует, почему эти игрушки стоят так дорого.

Показанная в ролике модель нового британского суперкара обойдётся в 15 025 долларов, что по нынешнему курсу составляет без малого миллион рублей. Игрушечный McLaren собран из более чем тысячи деталей: это элементы интерьера, колёса, подвеска, тормоза и многое другое всё для того, чтобы модель выглядела точь-в-точь как настоящий автомобиль.

Столь высокий уровень проработки деталей стал возможен благодаря тесному сотрудничеству с производителем. McLaren предоставил инженерам и дизайнерам Amalgam Collection возможность тщательно исследовать гибридный суперкар и даже снабдил их фирменными чертежами, в которых можно найти всю необходимую информацию.