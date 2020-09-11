McLaren продаёт штаб-квартиру из-за финансовых проблем

Производителю суперкаров придётся искать покупателя, который заплатит за недвижимость не менее 200 миллионов фунтов стерлингов или 19 миллиардов рублей по текущему курсу. Согласно условиям сделки, McLaren продолжит работу в Уокинге и подпишет договор аренды с новым владельцем. По прогнозам марки, штаб-квартиру удастся продать к концу текущего финансового года.
«Такое решение обеспечит устойчивую платформу для долгосрочного роста компании и инвестиций. Это, несомненно, трудное время для нашей компании и особенно для наших сотрудников», – цитирует издание Autocar представителя McLaren.
В мае стало известно, что McLaren оказался на грани банкротства из-за пандемии коронавируса: доходы резко сократились из-за падения продаж автомобилей и отмены гоночных соревнований. Компания обратилась к британскому правительству за финансовой поддержкой, но получила отказ. Власти указали на то, что марка не предприняла всех необходимых мер для того, чтобы самостоятельно решить свои проблемы.
Вследствие этого McLaren пришлось сократить 1200 рабочих мест – почти треть всего персонала, работавшего на производстве как дорожных автомобилей, так и болидов для Формулы-1, — и взять кредит на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов в Национальном банке Бахрейна.
Штаб-квартира в Уокинге была построена по проекту архитектора Нормана Фостера. На территории находятся три здания малой этажности, эффектно вписанные в ландшафт: McLaren Technology Centre, получивший премию британской строительной отрасли BCI, Production Centre, в котором собирают дорожные модели, и Thought Leadership Centre. McLaren является бессменным владельцем штаб-квартиры с момента её постройки в 2004 году.