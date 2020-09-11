McLaren продаёт штаб-квартиру из-за финансовых проблем

В мае стало известно, что McLaren оказался на грани банкротства из-за пандемии коронавируса: доходы резко сократились из-за падения продаж автомобилей и отмены гоночных соревнований. Компания обратилась к британскому правительству за финансовой поддержкой, но получила отказ. Власти указали на то, что марка не предприняла всех необходимых мер для того, чтобы самостоятельно решить свои проблемы.

Вследствие этого McLaren пришлось сократить 1200 рабочих мест – почти треть всего персонала, работавшего на производстве как дорожных автомобилей, так и болидов для Формулы-1, — и взять кредит на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов в Национальном банке Бахрейна.