McLaren Senna стал трековым гиперкаром с тонной прижимной силы

Компания McLaren выпустила трековый вариант гиперкара Senna, который получил название GTR. Премьера новинки, стоимость которой составляет миллион фунтов стерлингов (почти 79 миллионов рублей), состоялась на Женевском автосалоне.

Суперкар получил новое аэродинамическое оперение. Речь идет о сплиттере большего размера, новом диффузоре, других элементах в дверях, а также крыльях другой формы из-за расширенной колеи спереди и сзади. Все эти элементы позволяют создавать 1000 килограммов прижимной силы.

McLaren Senna GTR также получит гоночную трансмиссию, перенастроенную подвеску, слики Pirelli, новые колесные диски и двигатель большей мощности. На стандартной версии модели наддувная «восьмерка» 4.0 выдает 800 лошадиных сил. У GTR-версии будет минимум на 25 лошадиных сил больше.

Подробные ТТХ McLaren Senna GTR объявят позже. Британский автопроизводитель отметил лишь, что модель построили вокруг того же монокока, что использовался на базовой версии «Сенны». В McLaren добавили, что GTR-модификация будет самой быстрой машиной марки на треке за исключением болидов Формулы-1.

Всего будет выпущено 75 экземпляров модели. Их соберут вручную в течение 2019 года.

Дебют дорожной версии McLaren Senna состоялся в феврале. Тираж суперкара составляет 500 единиц. Все она распроданы по предзаказам.

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