Команда McLaren пропустит Гран-при Австралии из-за коронавируса

В заявлении пресс-службы McLaren Racing отмечается, что команда оказывает постоянную поддержку заразившемуся сотруднику и следует всем рекомендациям австралийских медиков. Инфицированный коронавирусом помещен в карантин. Какие меры будут предприняты в отношении других членов McLaren пока не сообщается.
После отказа McLaren Racing от участия в Гран-при Австралии, в гонке 15 марта примут участие всего 18 машин. Накануне в паддоке обсуждалась возможная вспышка вируса в другой команде — Haas F1 — однако экспресс-тесты на коронавирус этого не подтвердили.
Некоторые гонщики Формулы-1 усомнились в правильности решения FIA и FOM о проведении Гран-при Австралии. Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон подчеркнул, что старт чемпионата на фоне приостановки матчей NBA и отмены перелетов между США и Европой вызывает беспокойство. Пилот Alfa Romeo Кими Райкконен и вовсе заявил, что если бы решение об участии в Гран-при принимали команды, то «наверное их бы здесь не было».
Из-за коронавируса был отменен Пекинский и Женевский автосалоны, а автомобильная выставка в Нью-Йорке перенесена на август. Перебои с запасными частями из-за пандемии коснулись почти всех автопроизводителей, а спрос на машины в Китае в феврале упал почти в пять раз.