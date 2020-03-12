Команда McLaren пропустит Гран-при Австралии из-за коронавируса

В заявлении пресс-службы McLaren Racing отмечается, что команда оказывает постоянную поддержку заразившемуся сотруднику и следует всем рекомендациям австралийских медиков. Инфицированный коронавирусом помещен в карантин. Какие меры будут предприняты в отношении других членов McLaren пока не сообщается.

После отказа McLaren Racing от участия в Гран-при Австралии, в гонке 15 марта примут участие всего 18 машин. Накануне в паддоке обсуждалась возможная вспышка вируса в другой команде — Haas F1 — однако экспресс-тесты на коронавирус этого не подтвердили.