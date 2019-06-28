Лихач лишился нового McLaren 600LT через 10 минут после покупки

Житель Ванкувера, чье имя на называется, остался автомобиля сразу же после покупки McLaren 600LT. 17 июня счастливый обладатель новенького суперкара разогнался до 161 километра в час на трассе, где действовало ограничение 90 километров в час.
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По местным законам, за такое нарушение предусмотрена конфискация автомобиля сроком на неделю и штраф в размере 280 долларов. При повторном нарушении водителю грозит конфискация «МакЛарена» на срок от месяца до двух и денежная санкция – 700 либо 1200 долларов.
В 2018 году еще больше не повезло жителю немецкой коммуны Грюнвальд, который умудрился разбить свой новый McLaren Senna спустя несколько часов после покупки.