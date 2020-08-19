В России придумали для Кена Блока дрифт-«шестерку» и очень низкий КамАЗ

«Джимхана» Кена Блока – это дрифт-шоу, в котором пилот выполняет различные эффектные трюки, связанные с прохождением установленной трассы, отмеченной шинами, бочками и конусами. В последнем видео Блок поездил сразу на пяти машинах в пяти локациях. Также у гонщика есть проект Climbhana, в котором он максимально быстро заезжает на различные горы: например, на Пайкс Пик и китайский Тяньмэнь.