В России придумали для Кена Блока дрифт-«шестерку» и очень низкий КамАЗ

Дрифт-кар на базе «шестерки» дизайнер превратил в тюнингованную двухдверку с агрессивной ливреей Hoonicorn. Автомобиль получил агрессивный обвес кузова с расширенными колесными арками, огромные черные диски, новую решетку радиатора и каркас безопасности. Главной особенностью дрифт-кара стали торчащие из капота выхлопные трубы и корпуса турбин, намекающие на мощный двигатель.
Фото: artstation.com/mike161
Специально для перевозки российского дрифт-кара, дизайнер предложил использовать тюнингованный КамАЗ-эвакуатор, окрашенный в ту же ливрею. На двухосный грузовик установили массивные колеса с низкопрофильной резиной, а также сверхнизкий передний бампер и аэродинамические обтекатели.
«Джимхана» Кена Блока – это дрифт-шоу, в котором пилот выполняет различные эффектные трюки, связанные с прохождением установленной трассы, отмеченной шинами, бочками и конусами. В последнем видео Блок поездил сразу на пяти машинах в пяти локациях. Также у гонщика есть проект Climbhana, в котором он максимально быстро заезжает на различные горы: например, на Пайкс Пик и китайский Тяньмэнь.
В конце мая сообщалось, что Кен Блок впервые за 12-летнюю историю «Джимханы» не примет участия в очередной части своего проекта, съемки которого должны состояться до конца 2020 года. Основателя необычного автослалома должен заменить родоначальник мотофристайла Трэвис Пастрана.