Новый трековый Renault Megane RS выехал на Нюрбургринг без камуфляжа

По предварительной информации, Renault Megane RS Trophy-R оснастят 1,8-литровым турбомотором, выдающим 300 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» обычный Megane RS Trophy с таким двигателем разгоняется за 5,7 секунды. При этом Trophy-R будет легче за счет отказа от заднего дивана и климатической установки. Машина также получит усиленные тормоза и гоночную подвеску с более жесткими пружинами.
Сфотографированный на Нюрбургринге экземпляр был оснащен каркасом безопасности и стеклами из плексигласа. Поставщиками компонентов для «горячего» хэтчбека выступили Ohlins, Akrapovic и Brembo.
Видео: TALEA Media
Renault Megane RS Trophy-R предыдущего поколения в 2014 году стал самым быстрым переднеприводным автомобилем «Петле», проехав трассу за 7 минут 54,36 секунды. Сейчас это звание с результатом 7 минут 43,8 секунды принадлежит Honda Civic Type R.