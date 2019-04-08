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14:07

Новый трековый Renault Megane RS выехал на Нюрбургринг без камуфляжа

Новинка поборется за рекорд трека среди переднеприводных автомобилей

Трековый Renault Megane RS Trophy-R следующего поколения сфотографировали на Нюрбургринге. Хот-хэтч запечатлели без камуфляжа во время съемки промоматериалов. Ожидается, что в этом году Megane RS Trophy-R попробует установить новый рекорд «Северной петли» для переднеприводных автомобилей.

По предварительной информации, Renault Megane RS Trophy-R оснастят 1,8-литровым турбомотором, выдающим 300 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» обычный Megane RS Trophy с таким двигателем разгоняется за 5,7 секунды. При этом Trophy-R будет легче за счет отказа от заднего дивана и климатической установки. Машина также получит усиленные тормоза и гоночную подвеску с более жесткими пружинами.

Сфотографированный на Нюрбургринге экземпляр был оснащен каркасом безопасности и стеклами из плексигласа. Поставщиками компонентов для «горячего» хэтчбека выступили Ohlins, Akrapovic и Brembo.

Видео: TALEA Media

Renault Megane RS Trophy-R предыдущего поколения в 2014 году стал самым быстрым переднеприводным автомобилем «Петле», проехав трассу за 7 минут 54,36 секунды. Сейчас это звание с результатом 7 минут 43,8 секунды принадлежит Honda Civic Type R.

Источник: Autocar
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