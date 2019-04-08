Новый трековый Renault Megane RS выехал на Нюрбургринг без камуфляжа

По предварительной информации, Renault Megane RS Trophy-R оснастят 1,8-литровым турбомотором, выдающим 300 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» обычный Megane RS Trophy с таким двигателем разгоняется за 5,7 секунды. При этом Trophy-R будет легче за счет отказа от заднего дивана и климатической установки. Машина также получит усиленные тормоза и гоночную подвеску с более жесткими пружинами.