Посмотрите, как оригинально Tesla избежала аварии

Ну а благодаря штатным камерам кругового обзора водитель избежал столкновения и с попутным автомобилем спереди. Это тот самый случай, когда стремительный разгон пригодился в обычной дорожной пробке, а не на гоночной трассе. У автомобилей с электрическими силовыми установками, как известно, максимальная тяга доступна с первых же мгновений нажатия на педаль акселератора.