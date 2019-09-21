Посмотрите, как оригинально Tesla избежала аварии

Неизвестно, почему водитель электрокара Tesla Model 3 так внимательно смотрел в зеркало заднего вида, стоя в пробке, однако факт остаётся фактом: это помогло ему избежать серьёзной аварии. Заметив в зеркале слишком быстро приближающийся Nissan, водитель которого вёл себя неадекватно, он сумел буквально отпрыгнуть от столкновения, за что, разумеется, стоит поблагодарить впечатляющий разгон его электромобиля.
Ну а благодаря штатным камерам кругового обзора водитель избежал столкновения и с попутным автомобилем спереди. Это тот самый случай, когда стремительный разгон пригодился в обычной дорожной пробке, а не на гоночной трассе. У автомобилей с электрическими силовыми установками, как известно, максимальная тяга доступна с первых же мгновений нажатия на педаль акселератора.
Владелец «Теслы» написал в комментарии к видеоролику, что ещё никогда в жизни так не ценил динамику автомобиля, как в этот раз. Кстати, в недавнем краш-тесте организации Euro NCAP электрокар Tesla Model 3 сумел установить абсолютный рекорд тестов, набрав 94 процента за работу активных систем безопасности. В стандартных испытаниях седан, впрочем, также получил достойные результаты.