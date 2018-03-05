Мотор Mercedes-AMG C 43 стал на 23 силы мощнее

Пульс

Самая доступная AMG-версия Mercedes-Benz C-Class стала мощнее

7507df66fe84f01c5aeb84b444f3efa2ca1ae8e6
5 марта 2018

Компания Mercedes-AMG представила обновленные седан и универсал C 43. Модель, как и прежде, оснащается трехлитровым турбомотором V6, но теперь его отдача сотсавляет 390 лошадиных сил, что на 23 силы больше, чем было прежде.

Крутящий момент двигателя обновленных Mercedes-AMG C 43 составляет, как и прежде, 520 Нм. Мотор сочетается с девятидиапазонной автоматической коробкой передач. Седан разгоняется с места до ста километров в час за 4,7 секунды, а универсал – за 4,8 секунды. Максимальная скорость моделей ограничена электроникой на 250 километрах в час.

И седан, и универсал также комплектуются системой постоянного полного привода 4Matic. В стандартных условиях крутящий момент распределяется между осями в пропорции 31 на 69 в пользу задних колес.

В качестве опции для Mercedes-AMG C 43 предложат систему Track Pace. Она записывает телеметрию, сохраняя данные 10 раз в секунду, а также сообщает водителю, как быстро он проехал круг: лучше или хуже прошлого. Этими данными после заезда можно поделиться в социальных сетях.

В перечень оснащения обновленной версии Mercedes-AMG C 43 входят, например, особые колесные диски, цифровая приборная панель, рулевое колесо от AMG, адаптивные амортизаторы, система изменения режимов работы управляющей электроники, а также функция адаптация пространства внутри салона под настроение водителя. Она влияет на работу климатической установки, освещения и аудиосистемы.

Обновленная версия Mercedes-Benz C-класса была представлена в середине февраля. Модель получила цифровую приборную панель, а также новый руль, на котором установлены тачпады. Аналогичные устройства есть на «баранках» E- и S-класса.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?

Новый Mercedes-AMG G 63 во всех деталях

Все фотографии «заряженного» Mercedes-Benz G-Class нового поколения

Теги:
Mercedes-BenzC-ClassMercedes AMG
Новости по теме
14 февраля 2018
Mercedes-Benz C-Class обзавелся «сенсорным» рулем
5 октября 2017
Видео: «Мерседес» из DTM в роли машины для новобрачных
20 декабря 2016
«Мерседесу» C-Class добавят систему рекуперации энергии
5 мая 2016
В России отправят на ремонт собранные в ЮАР «Мерседесы» C-класса
7 апреля 2016
Обновленный «Мерседес» C-Class сфотографировали без камуфляжа