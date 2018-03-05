Самая доступная AMG-версия Mercedes-Benz C-Class стала мощнее

Компания Mercedes-AMG представила обновленные седан и универсал C 43. Модель, как и прежде, оснащается трехлитровым турбомотором V6, но теперь его отдача сотсавляет 390 лошадиных сил, что на 23 силы больше, чем было прежде.

Крутящий момент двигателя обновленных Mercedes-AMG C 43 составляет, как и прежде, 520 Нм. Мотор сочетается с девятидиапазонной автоматической коробкой передач. Седан разгоняется с места до ста километров в час за 4,7 секунды, а универсал – за 4,8 секунды. Максимальная скорость моделей ограничена электроникой на 250 километрах в час.

И седан, и универсал также комплектуются системой постоянного полного привода 4Matic. В стандартных условиях крутящий момент распределяется между осями в пропорции 31 на 69 в пользу задних колес.

В качестве опции для Mercedes-AMG C 43 предложат систему Track Pace. Она записывает телеметрию, сохраняя данные 10 раз в секунду, а также сообщает водителю, как быстро он проехал круг: лучше или хуже прошлого. Этими данными после заезда можно поделиться в социальных сетях.

В перечень оснащения обновленной версии Mercedes-AMG C 43 входят, например, особые колесные диски, цифровая приборная панель, рулевое колесо от AMG, адаптивные амортизаторы, система изменения режимов работы управляющей электроники, а также функция адаптация пространства внутри салона под настроение водителя. Она влияет на работу климатической установки, освещения и аудиосистемы.

Обновленная версия Mercedes-Benz C-класса была представлена в середине февраля. Модель получила цифровую приборную панель, а также новый руль, на котором установлены тачпады. Аналогичные устройства есть на «баранках» E- и S-класса.

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