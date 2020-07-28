Объявлены рублёвые цены на самый мощный Mercedes-AMG GLB 35

AMG-версия Mercedes-Benz GLB оснащается «турбочетвёркой» объёмом 2,0 литра, которая развивает 306 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Она сочетается с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом с муфтой на задней оси. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.

Для сравнения, до появления Mercedes-AMG GLB 35 самой мощной модификацией в России оставался кроссовер, оснащённый двухлитровым турбомотором мощностью 224 силы. На разгон до 100 километров ему требуется 6,9 секунды, а максимальная скорость составляет 236 километров в час.