Mercedes-AMG GT 63 S прокачали до 810 сил

Есть более доступные варианты. Программа Stage 2 (750 сил и 1010 Нм момента) с заменой выхлопа на активный Capristo и прошивкой блока управления обойдется в 12 605 евро (1,1 миллиона рублей), Stage 1 (700 сил и 975 Нм момента) — всего в 2 160 евро (187 000 рублей). Кроме того, для GT 63 S можно заказать модуль занижения пневмоподвески с управлением через приложение на смартфоне и 22-дюймовые колеса ZV-1 с креплением на центральной гайке.