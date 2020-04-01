Mercedes-AMG GT 63 S прокачали до 810 сил

Даже без посещения тюнинг-ателье Mercedes-AMG GT 63 S имеет в своем распоряжении 639 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Однако в Wheelsandmore предлагаются нарастить отдачу до 810 сил и 1030 Нм момента. Это будет максимальный уровень Stage 3 с заменой турбонагнетателей, «врезкой» спортивного катализатора и выхлопной системы с активными заслонками, перепрошивкой блока управления или установкой модуля Tec-Tronic. Стоимость такого апгрейда — 19 244 евро (1,67 миллиона рублей).
Есть более доступные варианты. Программа Stage 2 (750 сил и 1010 Нм момента) с заменой выхлопа на активный Capristo и прошивкой блока управления обойдется в 12 605 евро (1,1 миллиона рублей), Stage 1 (700 сил и 975 Нм момента) — всего в 2 160 евро (187 000 рублей). Кроме того, для GT 63 S можно заказать модуль занижения пневмоподвески с управлением через приложение на смартфоне и 22-дюймовые колеса ZV-1 с креплением на центральной гайке.
В Wheelsandmore решили пока не раскрывать динамику «заряженного» Mercedes-AMG GT 63 S Stage 3, но его можно сравнить с Brabus 800 GT 4. Хэтчбек с набором повышения мощности PowerXtra B40S-800 и спортивной выхлопной системой из нержавеющей стали выдает 800 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента, разгоняясь до первой «сотни» за 2,9 секунды вместо 3,2, как у стоковой машины.