Mercedes-AMG вывел на дорожные тесты новый родстер SL

Дело в том, что в Аффальтербахе заодно сообщили о том, что собираются вернуть роскошному родстеру спортивные корни, для чего вдохновляются знаменитым 300 SL образца 1952 года, с которого когда-то и началась история модели. На фотографиях заметно, что новый SL получит дизайн фронтальной части с характерной светотехникой в новом фирменном стиле «Мерседеса», а корма с узкими фонарями будет похожа на купе AMG GT. С ним же, по предварительным данным, SL нового поколения разделит и платформу, а вместо жёсткой крыши родстер обретёт тканевый.