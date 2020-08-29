Новый родстер SL до сих пор проектировался большей частью в цифровой среде, после чего проходил испытания на заводских стендах и на полигоне собственного технического центра Mercedes-AMG в немецком городе Иммендинген. Теперь прототипы автомобиля можно будет встретить и в обычном трафике: Mercedes-AMG вывел на дорожные тесты новый родстер SL. На опубликованных снимках закамуфлированные прототипы ездят по европейским дорогам общего пользования. За разработку модели SL нового поколения отвечает спортивное подразделение Mercedes-AMG, и неспроста.
Дело в том, что в Аффальтербахе заодно сообщили о том, что собираются вернуть роскошному родстеру спортивные корни, для чего вдохновляются знаменитым 300 SL образца 1952 года, с которого когда-то и началась история модели. На фотографиях заметно, что новый SL получит дизайн фронтальной части с характерной светотехникой в новом фирменном стиле «Мерседеса», а корма с узкими фонарями будет похожа на купе AMG GT. С ним же, по предварительным данным, SL нового поколения разделит и платформу, а вместо жёсткой крыши родстер обретёт тканевый.