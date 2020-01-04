Mercedes-Benz покажет новый концепт в Лас-Вегасе

Судя по видимой части концепта, он получился обтекаемым, с подчёркнуто плавными линиями. «Мерседес» обещал, что концепт вдохновлён «одним из самых инновационных брендов в сфере развлечений». Тем не менее, немцы пока не раскрывают никаких подробностей об этом партнёрстве. Mercedes-Benz также представит на своём стенде в Лас-Вегасе электрический кроссовер EQC 400 и концепт флагманского электрического седана Vision EQS.