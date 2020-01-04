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10:00

Mercedes-Benz покажет новый концепт в Лас-Вегасе

Дебют состоится на выставке Consumer Electronics Show в США

Александр Пономарев
Компания Mercedes-Benz показала тизер концепта, премьера которого состоится на ежегодной выставке CES 2020 в Лас-Вегасе.

Mercedes-Benz пока не сообщил название будущего концепта, но тизер озаглавлен как «Пробуждение началось». Он демонстрирует некую часть кузова автомобиля ребристой формы, а также включение передней светотехники и последовательно зажигающиеся огоньки в решётке радиатора скорее всего, декоративной, так как с наибольшей долей вероятности концепт окажется автомобилем с электрической силовой установкой.

Судя по видимой части концепта, он получился обтекаемым, с подчёркнуто плавными линиями. «Мерседес» обещал, что концепт вдохновлён «одним из самых инновационных брендов в сфере развлечений». Тем не менее, немцы пока не раскрывают никаких подробностей об этом партнёрстве. Mercedes-Benz также представит на своём стенде в Лас-Вегасе электрический кроссовер EQC 400 и концепт флагманского электрического седана Vision EQS.