Mercedes-Benz EQC стал героем клипа певца The Weeknd

Немецкий автопроизводитель сумел органично показать историю Mercedes-Benz в ретроспективе, заручившись поддержкой популярного североамериканского исполнителя The Weeknd. Таким образом, реклама EQC — не просто визуализированное повествование о новой модели, а музыкальный клип, рассчитанный на широкую аудиторию.

Новый формат продвижения Mercedes-Benz EQC выбран в рамках кампании Enjoy Electric, направленной на популяризацию электромобилей. Специалисты уже называют рекламу штутгартского электрокроссовера, наряду с трогательным роликом Audi RS, посвящённым выходу новой RS6 на североамериканский рынок, лучшей автомобильной рекламой 2019 года.