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10:58

Mercedes-Benz EQC стал героем клипа певца The Weeknd

Для создания рекламного ролика компания объединилась с известным канадским исполнителем

© Mercedes-Benz
Сергей Ильин
Компания Mercedes-Benz выпустила рекламный ролик, посвящённый электрическому вседорожнику EQC. Видеоряд совместили с премьерой новой песни Blinding Lights канадского певца Абеля Тесфайе, выступающего под псевдонимом The Weeknd.

Немецкий автопроизводитель сумел органично показать историю Mercedes-Benz в ретроспективе, заручившись поддержкой популярного североамериканского исполнителя The Weeknd. Таким образом, реклама EQC — не просто визуализированное повествование о новой модели, а музыкальный клип, рассчитанный на широкую аудиторию.

Новый формат продвижения Mercedes-Benz EQC выбран в рамках кампании Enjoy Electric, направленной на популяризацию электромобилей. Специалисты уже называют рекламу штутгартского электрокроссовера, наряду с трогательным роликом Audi RS, посвящённым выходу новой RS6 на североамериканский рынок, лучшей автомобильной рекламой 2019 года.

Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC вышел на рынок в мае этого года. Вседорожник приводит в движение 408-сильная (крутящий момент 760 Нм) силовая установка, состоящая из двух электромоторов. Автомобиль может разогнаться с места до 100 километров в час за 5,1 секунды и проехать без подзарядки 445–471 километр по циклу NEDC.

В России Mercedes-Benz EQC тоже появится. Рублевые цены пока не объявлены, но в Европе они стартуют с 71 тысячи евро (чуть больше пяти миллионов рублей по текущему курсу).

Источник: The Weeknd, YouTube-Channel