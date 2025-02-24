Mercedes-Benz EQS оснастили твердотельной батареей

Ячейки представляют собой так называемые B-samples — полнофункциональные образцы для натурных и стендовых испытаний. Как ожидается, они позволят увеличить удельную емкость батарей до 450 ватт-часов на килограмм, что выльется в 25-процентный рост «дальнобойности». Правда, уже сейчас EQS с литий-ионным аккумулятором по паспорту проезжает 870 километров, но будет больше одной тысячи. Кроме того, твердотельные батареи безопасны, так как не содержат легковоспламеняющихся веществ, и меньше весят, в том числе из-за пассивного охлаждения.