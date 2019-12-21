В России появилась в продаже тюнинг-версия нового Mercedes-Benz GLE

Сзади изменения серьёзнее: штатный фальшь-выхлоп уступил место паре двойных круглых насадок в стиле Mercedes-AMG GLE 53, диффузор стал абсолютно новым и выделяется двумя диодными полосками стоп-сигналов. Кроме того, появился спойлер и оригинальная накладка на пятой двери.

Мастерская Larte Design предлагает два варианта индивидуализации обвеса — элементы внешней отделки могут быть выполнены из карбона или композитного материала. Вдобавок детали Larte Design могут быть выполнены в глянце или покрыты матовым лаком.