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12:59

В России появилась в продаже тюнинг-версия нового Mercedes-Benz GLE

У официальных дилеров Mercedes-Benz доступны к заказу кроссоверы в обвесе Larte Design

© Larte Design
Сергей Ильин
Ателье Larte Design выпустило тюнинг-кит для Mercedes-Benz GLE в кузове V167. Полный комплект улучшений включает в себя накладки на бампера и радиаторную решётку, а также замену выхлопа и диффузора. Первые модернизированные вседорожники уже выставлены в шоу-румах российских дилеров марки.

Спереди GLE в обвесе Larte Design легко узнать по увеличенному переднему сплиттеру, опциональным накладкам на передних крыльях и зеркалах, декоративному оформлению центральной части решётки радиатора.

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Фото: Larte Design

Сзади изменения серьёзнее: штатный фальшь-выхлоп уступил место паре двойных круглых насадок в стиле Mercedes-AMG GLE 53, диффузор стал абсолютно новым и выделяется двумя диодными полосками стоп-сигналов. Кроме того, появился спойлер и оригинальная накладка на пятой двери.

Мастерская Larte Design предлагает два варианта индивидуализации обвеса — элементы внешней отделки могут быть выполнены из карбона или композитного материала. Вдобавок детали Larte Design могут быть выполнены в глянце или покрыты матовым лаком.

Первые вседорожники уже появились в салонах официальных дилеров Mercedes-Benz в Казани и Москве. Цена тюнинг-кита не раскрывается. Все элементы Larte Design сертифицированы в Германии и на них распространяется трёхлетняя гарантия. Кроме того, установка обвеса не влияет на заводские гарантийные обязательства.