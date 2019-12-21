В России появилась в продаже тюнинг-версия нового Mercedes-Benz GLE

Спереди GLE в обвесе Larte Design легко узнать по увеличенному переднему сплиттеру, опциональным накладкам на передних крыльях и зеркалах, декоративному оформлению центральной части решётки радиатора.
Фото: Larte Design
Сзади изменения серьёзнее: штатный фальшь-выхлоп уступил место паре двойных круглых насадок в стиле Mercedes-AMG GLE 53, диффузор стал абсолютно новым и выделяется двумя диодными полосками стоп-сигналов. Кроме того, появился спойлер и оригинальная накладка на пятой двери.
Мастерская Larte Design предлагает два варианта индивидуализации обвеса — элементы внешней отделки могут быть выполнены из карбона или композитного материала. Вдобавок детали Larte Design могут быть выполнены в глянце или покрыты матовым лаком.
Первые вседорожники уже появились в салонах официальных дилеров Mercedes-Benz в Казани и Москве. Цена тюнинг-кита не раскрывается. Все элементы Larte Design сертифицированы в Германии и на них распространяется трёхлетняя гарантия. Кроме того, установка обвеса не влияет на заводские гарантийные обязательства.