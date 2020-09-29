Mercedes-Benz представил удлиненный E-Class

Длина обновленного длиннобазного Mercedes-Benz E-Class составляет 5 056 миллимеров. По сравнению с классической версией, расстояние между осями удлиненной модели увеличилось на 140 миллиметров. В то же время дорестайлинговая модель, представленная более четырех лет назад, была короче на 22 миллиметра.
Седан получил новую центральную консоль со встроенным сенсорным экраном и двумя портами USB. Остальное оснащение, включая информационно-развлекательную систему MBUX, а также светодиодную переднюю и заднюю оптику long-версия взяла от глобальной модели.
Обновленный E-Class, как и предыдущая версия, поступит в продажу исключительно на китайском рынке. Приобрести длиннобазный бизнес-седан за пределами Китайской Народной Республики будет невозможно. Стоимость модели, представленной в рамках Пекинского автосалона, пока не раскрывается.
В середине июля сообщалось, что компания Audi намерена создать удлиненную версию Audi A7 Sportback. Новый автомобиль будет доступен только для Китая, где длиннобазные модификации традиционно пользуются высоким спросом.