Mercedes-Benz представил удлиненный E-Class

Длина обновленного длиннобазного Mercedes-Benz E-Class составляет 5 056 миллимеров. По сравнению с классической версией, расстояние между осями удлиненной модели увеличилось на 140 миллиметров. В то же время дорестайлинговая модель, представленная более четырех лет назад, была короче на 22 миллиметра.

Седан получил новую центральную консоль со встроенным сенсорным экраном и двумя портами USB. Остальное оснащение, включая информационно-развлекательную систему MBUX, а также светодиодную переднюю и заднюю оптику long-версия взяла от глобальной модели.