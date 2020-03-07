Mercedes-Benz откажется от некоторых моделей

Конечно, едва ли Mercedes-Benz откажется от легендарного «Гелендвагена», однако самые дорогие и эксклюзивные модели совет директоров действительно может принести в жертву в пользу более актуальных и выгодных электрокаров. Кроме того, Шафер упомянул и неизбежный даунсайзинг: по его словам, окончательное решение о судьбе моторов V8 и V12 будет приниматься с учетом требований перспективного экологического стандарта Euro-7. Конкретных планов по отказу от многолитровых двигателей у Mercedes-Benz пока нет, но топ-менеджер всё же отметил, что «четвёрки сегодня актуальнее, чем V12».