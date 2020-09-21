18:42

Mercedes-Benz объявил 27 отзыв в России с начала года

В ремонт отправили 352 автомобиля

Mercedes-Benz Sprinter
Мария Евдокимова
Компания Mercedes-Benz объявила об очередной сервисной акции, которая затронула 352 фургона Sprinter, проданных в России с июля 2018 по июль 2019 года.

Причиной отзыва стало руководство по эксплуатации. Описанные в нём некорректные условия могут привести к автоматическому переходу коробки передач в режим парковки (функция «Auto-P»). В худшем случае ошибка может стать причиной аварии и получения травм.

Владельцев Sprinter по телефону или электронной почте пригласят в сервисные центры, где им бесплатно выдадут дополнительную инструкцию с корректным описанием функции «Auto-P». Список VIN-номеров автомобилей, к которым прилагалось некорректное руководство, опубликован на сайте Росстандарта.

Текущий отзыв Mercedes-Benz стал уже третьим за месяц и 27 с начала нынешнего года. За восемь месяцев штутгартский бренд отправил в ремонт более 13 тысяч проданных в России автомобилей из-за различных неполадок.

Всё о новом Mercedes-Benz S-Class

Предыдущий отзыв затронул 493 «заряженных» Mercedes-AMG C-Class и AMG GT, а также кроссоверов GLC. На автомобилях обнаружили проблему с программным обеспечением блока управления системы обеспечения курсовой устойчивости (ESP).

Источник: Росстандарт