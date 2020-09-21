Mercedes-Benz объявил 27 отзыв в России с начала года

Причиной отзыва стало руководство по эксплуатации. Описанные в нём некорректные условия могут привести к автоматическому переходу коробки передач в режим парковки (функция «Auto-P»). В худшем случае ошибка может стать причиной аварии и получения травм.

Владельцев Sprinter по телефону или электронной почте пригласят в сервисные центры, где им бесплатно выдадут дополнительную инструкцию с корректным описанием функции «Auto-P». Список VIN-номеров автомобилей, к которым прилагалось некорректное руководство, опубликован на сайте Росстандарта.

Текущий отзыв Mercedes-Benz стал уже третьим за месяц и 27 с начала нынешнего года. За восемь месяцев штутгартский бренд отправил в ремонт более 13 тысяч проданных в России автомобилей из-за различных неполадок.