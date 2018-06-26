Mercedes-Benz отзовет 400 машин из-за крепления спинок сидений

Компания Mercedes-Benz отзовет в России 362 автомобиля C- и E-класса, реализованных в период с 2017 по 2018 год. Причиной называется отсутствие фиксации спинок передних сидений с правой стороны. Соответствующее сообщение размещено на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

На автомобилях, попадающих под действие сервисной акции, будет проведена проверка, а в случае необходимости — замена каркаса спинки обоих передних сидений. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

Устранением дефекта займутся официальные дилерские центры марки. Список VIN-номеров отзываемых автомобилей опубликован Росстандартом.

В январе текущего года Mercedes-Benz отозвал 6 639 автомобилей по причине возможного срабатывания подушек безопасности из-за электростатического разряда. Проблему нашли у шести моделей: A-, B- и C-класса, а также у CLA, GLA и GLC.