Проблему нашли у машин C- и E-класса, реализованных в период с 2017 по 2018 год

Пульс

Mercedes-Benz отзовет 400 машин из-за крепления спинок сидений

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26 июня 2018

Компания Mercedes-Benz отзовет в России 362 автомобиля C- и E-класса, реализованных в период с 2017 по 2018 год. Причиной называется отсутствие фиксации спинок передних сидений с правой стороны. Соответствующее сообщение размещено на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

[Какими бывают причины для отзыва автомобилей](https://motor.ru/selector/recall-1.htm)

Какими бывают причины для отзыва автомобилей

На автомобилях, попадающих под действие сервисной акции, будет проведена проверка, а в случае необходимости — замена каркаса спинки обоих передних сидений. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

Устранением дефекта займутся официальные дилерские центры марки. Список VIN-номеров отзываемых автомобилей опубликован Росстандартом.

В январе текущего года Mercedes-Benz отозвал 6 639 автомобилей по причине возможного срабатывания подушек безопасности из-за электростатического разряда. Проблему нашли у шести моделей: A-, B- и C-класса, а также у CLA, GLA и GLC.

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Какие машины отзывали в России из-за дефектов

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Mercedes-Benz
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