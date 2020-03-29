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18:00

Купе и кабриолет Mercedes-Benz S-класса готовятся к отставке

Производство купе и кабриолетов завершится в августе нынешнего года

Александр Пономарев
Инсайдеры утверждают, что Mercedes-Benz планирует отказаться от выпуска роскошных моделей S Coupe и S Convertible в конце лета текущего года.

Как сообщает блог Mercedes-Benz Passion со ссылкой на собственные источники, купе и кабриолет Mercedes-Benz S-класса готовятся к отставке. В рамках подготовки к разработке и запуску новых электромобилей компания собирается ради экономии средств сократить ассортимент нишевых моделей, к которым относятся и довольно дорогостоящие S Coupe и S Convertible.

Купе и кабриолет S-класса, уверяют инсайдеры, можно будет заказать до мая, а производство обеих моделей остановится к августу нынешнего года. Они построены на платформе S-класса нынешнего поколения W222, который выпускается около семи лет, однако в 2017 году роскошные S-Class Coupe и Convertible пережили плановое обновление. Вероятно, на смену купе и кабриолету придёт семейство электрокаров EQS, построенное на новой платформе.