Купе и кабриолет Mercedes-Benz S-класса готовятся к отставке

Купе и кабриолет S-класса, уверяют инсайдеры, можно будет заказать до мая, а производство обеих моделей остановится к августу нынешнего года. Они построены на платформе S-класса нынешнего поколения W222, который выпускается около семи лет, однако в 2017 году роскошные S-Class Coupe и Convertible пережили плановое обновление. Вероятно, на смену купе и кабриолету придёт семейство электрокаров EQS, построенное на новой платформе.