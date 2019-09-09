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10:14

Конкурента Porsche Taycan от Mercedes-Benz показали на видео

За считанные дни до Франкфуртского салона появился финальный тизер концепта EQS

Компания Mercedes-Benz поделилась свежим видеороликом о предвестнике серийного лифтбека из линейки EQ. Он дебютирует 10 сентября во Франкфурте.

Из видео следует, что новинка предстанет перед публикой в особом обвесе со сплиттером и «юбками» медного цвета. Помимо упомянутого обвеса в ролике промелькнула фальшрадиаторная решетка, увенчанная трехлучевой звездой с синей подсветкой, а на корме размещено название концепта Vision EQS.

На сегодняшний день об электромобиле известно, что он построен на платформе MEA, рассчитанной на машины с электрической силовой установкой. В движение EQS приводят два электромотора суммарной отдачей около 592 лошадиных сил, а запас хода лифтбека превышает 500 километров.

По предварительным данным, серийный вариант EQS появится на рынке в 2021 году и станет электрической альтернативой Mercedes-Benz S-Class. Своими основными конкурентами на рынке немцы видят Porsche Taycan и Tesla Model S.

Помимо Vision EQS на стенде бренда на автосалоне во Франкфурте пройдут премьеры подключаемого гибрида Mercedes-Benz, AMG-версии компактного кроссовера GLB, а также обновлённого семейства электрокаров Smart, которое станет полностью электрическим.