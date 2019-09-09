Конкурента Porsche Taycan от Mercedes-Benz показали на видео

По предварительным данным, серийный вариант EQS появится на рынке в 2021 году и станет электрической альтернативой Mercedes-Benz S-Class. Своими основными конкурентами на рынке немцы видят Porsche Taycan и Tesla Model S.

Помимо Vision EQS на стенде бренда на автосалоне во Франкфурте пройдут премьеры подключаемого гибрида Mercedes-Benz, AMG-версии компактного кроссовера GLB, а также обновлённого семейства электрокаров Smart, которое станет полностью электрическим.