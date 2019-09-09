Конкурента Porsche Taycan от Mercedes-Benz показали на видео

Из видео следует, что новинка предстанет перед публикой в особом обвесе со сплиттером и «юбками» медного цвета. Помимо упомянутого обвеса в ролике промелькнула фальшрадиаторная решетка, увенчанная трехлучевой звездой с синей подсветкой, а на корме размещено название концепта – Vision EQS.
На сегодняшний день об электромобиле известно, что он построен на платформе MEA, рассчитанной на машины с электрической силовой установкой. В движение EQS приводят два электромотора суммарной отдачей около 592 лошадиных сил, а запас хода лифтбека превышает 500 километров.
По предварительным данным, серийный вариант EQS появится на рынке в 2021 году и станет электрической альтернативой Mercedes-Benz S-Class. Своими основными конкурентами на рынке немцы видят Porsche Taycan и Tesla Model S.
Помимо Vision EQS на стенде бренда на автосалоне во Франкфурте пройдут премьеры подключаемого гибрида Mercedes-Benz, AMG-версии компактного кроссовера GLB, а также обновлённого семейства электрокаров Smart, которое станет полностью электрическим.