Редчайший родстер Mercedes-Benz почти без пробега пустят с молотка

Mercedes-Benz SLR McLaren сошел с конвейера в 2007 году. Спустя два года суперкар прошел первую модификацию в подразделении McLaren Special Operations (MSO). Заводской серебряный цвет автомобиля перекрасили в белый. Кроме того, родстер оборудовали спортивным аэродинамическим обвесом, новыми колесными дисками черного цвета, а также усиленной подвеской и боковым выхлопом. В салоне автомобиля появились новые сиденья и карбоновая отделка.
Год спустя инженеры подразделения MSO добавили родстеру карбоновый руль и углепластиковые корпуса боковых зеркал, а также установили красные спортивные сиденья. Кроме того, алыми сделали тормозные суппорта спорткара. Последняя модификация затронула автомобиль несколько лет назад – кузов машины перекрасили в темно-серый металлик.
Фото: Collecting Cars
Под капотом SLR McLaren установлен компрессорный V8 объёмом 5,4 литра и мощностью 625 лошадиных сил (780 Нм). Максимальная скорость суперкара составляет 332 километра в час. По словам продавца, благодаря регулярному техобслуживанию и малому пробегу, который составляет всего 2 730 километров, автомобиль находится в идеальном состоянии.
Модификация McLaren Edition представляет собой эксклюзивную программу для владельцев суперкаров, желающих персонализировать свои автомобили. За всю историю инженеры модернизировали всего 25 моделей, среди которых всего шесть родстеров. Выставленный на продажу экземпляр имеет первый серийный номер. В настоящий момент приобрести один из шести уникальных родстеров можно за 310 000 фунтов (примерно 30 миллионов рублей по текущему курсу).
В конце июля Аукционный дом RM Sotheby's выставил на продажу редчайший Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss 2009 года выпуска. Приобрести двухдверный спидстер с карбоновым кузовом и пробегом 8 500 километров можно за 1,9-2,2 миллиона евро (примерно 159-184 миллиона рублей).