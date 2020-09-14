Редчайший родстер Mercedes-Benz почти без пробега пустят с молотка

Mercedes-Benz SLR McLaren сошел с конвейера в 2007 году. Спустя два года суперкар прошел первую модификацию в подразделении McLaren Special Operations (MSO). Заводской серебряный цвет автомобиля перекрасили в белый. Кроме того, родстер оборудовали спортивным аэродинамическим обвесом, новыми колесными дисками черного цвета, а также усиленной подвеской и боковым выхлопом. В салоне автомобиля появились новые сиденья и карбоновая отделка.

Год спустя инженеры подразделения MSO добавили родстеру карбоновый руль и углепластиковые корпуса боковых зеркал, а также установили красные спортивные сиденья. Кроме того, алыми сделали тормозные суппорта спорткара. Последняя модификация затронула автомобиль несколько лет назад – кузов машины перекрасили в темно-серый металлик.