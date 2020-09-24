В России отправят в ремонт более полутора тысяч фургонов Mercedes-Benz

Причиной отзыва более полутора тысяч Mercedes-Benz Sprinter стали неправильно расположенные тормозные шланги. Во время движения они могут соприкасаться с задней частью переднего подкрылка, что приведет к их повреждению и, как следствие, вытеканию тормозной жидкости.
В случае если водитель фургона не заметит предупреждающий сигнал о понижении уровня жидкости, тормозной путь автомобиля может увеличиться, что повысит риск аварии.
На всех отозванных моделях, проданных в России с июня 2018 года по февраль 2020 года, проверят передний подкрылок и прилегающие к нему детали. В случае выявления неисправности, запчасти фургонов будут модифицированы или заменены. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Накануне компания Mercedes-Benz объявила об очередной сервисной акции, которая затронула 352 фургона Sprinter, проданных в России с июля 2018 по июль 2019 года. Причиной отзыва стало руководство по эксплуатации.