В России отправят в ремонт более полутора тысяч фургонов Mercedes-Benz

Причиной отзыва более полутора тысяч Mercedes-Benz Sprinter стали неправильно расположенные тормозные шланги. Во время движения они могут соприкасаться с задней частью переднего подкрылка, что приведет к их повреждению и, как следствие, вытеканию тормозной жидкости.

В случае если водитель фургона не заметит предупреждающий сигнал о понижении уровня жидкости, тормозной путь автомобиля может увеличиться, что повысит риск аварии.

На всех отозванных моделях, проданных в России с июня 2018 года по февраль 2020 года, проверят передний подкрылок и прилегающие к нему детали. В случае выявления неисправности, запчасти фургонов будут модифицированы или заменены. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.