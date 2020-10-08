15:49

В Mercedes-Benz придумали новый сегмент автомобилей

В него войдут роскошные седаны с дорожным просветом, как у кроссоверов

Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury © Mercedes-Benz
Лиза Будрина
Mercedes-Benz может выпустить большой роскошный седан с клиренсом, как у кроссовера. Модель выделят в отдельный класс, который получил название SUL — Sport Utility Limousine, сообщает Handelsblatt. Скорее всего, новинку построят по мотивам концепта Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Упомянутый шоу-кар дебютировал в 2018 году на Пекинском автосалоне. В основе внедорожного седана лежит платформа от модели GLS, а в движение её приводит установка из четырёх электромоторов суммарной мощностью 750 лошадиных сил. На одном заряде батареи ёмкостью 80 киловатт-часов электрокар способен проехать до 500 километров.

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Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury

Фото: Mercedes-Benz

Трёхобъемник достигает в длину 5260 миллиметров, в ширину — 2110 миллиметров, а в высоту — 1764 миллиметра.

Теперь же в Mercedes-Benz задумались о создании отдельного сегмента для таких автомобилей. Это позволило бы привлечь новых клиентов, которые пока выбирают кроссоверы.

Ещё два года назад планов по выпуску серийного автомобиля сегмента SUL не было концепт предвещал кроссовер Mercedes-Maybach GLS нового поколения, который был представлен осенью 2019 года. Эта модель уже доступна для заказа в России, цены начинаются от 14 330 000 рублей.

Источник: Handelsblatt