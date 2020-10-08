В Mercedes-Benz придумали новый сегмент автомобилей

Ещё два года назад планов по выпуску серийного автомобиля сегмента SUL не было – концепт предвещал кроссовер Mercedes-Maybach GLS нового поколения, который был представлен осенью 2019 года. Эта модель уже доступна для заказа в России, цены начинаются от 14 330 000 рублей.