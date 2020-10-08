В Mercedes-Benz придумали новый сегмент автомобилей

Упомянутый шоу-кар дебютировал в 2018 году на Пекинском автосалоне. В основе внедорожного седана лежит платформа от модели GLS, а в движение её приводит установка из четырёх электромоторов суммарной мощностью 750 лошадиных сил. На одном заряде батареи ёмкостью 80 киловатт-часов электрокар способен проехать до 500 километров.
Фото: Mercedes-Benz
Трёхобъемник достигает в длину 5260 миллиметров, в ширину — 2110 миллиметров, а в высоту — 1764 миллиметра.
Теперь же в Mercedes-Benz задумались о создании отдельного сегмента для таких автомобилей. Это позволило бы привлечь новых клиентов, которые пока выбирают кроссоверы.
Ещё два года назад планов по выпуску серийного автомобиля сегмента SUL не было – концепт предвещал кроссовер Mercedes-Maybach GLS нового поколения, который был представлен осенью 2019 года. Эта модель уже доступна для заказа в России, цены начинаются от 14 330 000 рублей.