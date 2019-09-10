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12:54

Mercedes-Benz раскрыл электрическое будущее S-Class

Роскошный Vision EQS получил мощный двигатель и систему автопилота

Компания Mercedes-Benz официально представила роскошный электрический седан Vision EQS. Концепция ляжет в основу будущей модели S-Класса на электротяге. Такой автомобиль сможет составить конкуренцию Porsche Taycan.

Новинка получила футуристичный дизайн — фальшрадиаторная решетка состоит из 940 отдельных светодиодов, ее продолжают новые фары Digital light, каждая из которых оснащена четырьмя модулями голографических линз. Линзы вращаются со скоростью 2000 оборотов в минуту — они выглядят статичными для человеческого глаза, но создают объемный эффект, благодаря которому кажется, будто фары «плавают» в пространстве черной решетки. Задняя часть украшена 229 звездами, каждая из которых тоже подсвечивается.

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При создании салона новинки, дизайнеры вдохновлялись роскошными яхтами. Так, впервые передняя панель мягко огибает переднюю часть салона, а не является отдельной частью: в нее интегрировали приборную панель и продлили до подлокотников передних кресел и центральной консоли. Интерьер концепта Vision EQS, по словам представителей Meredes-Benz, задает направление дизайна всех последующих роскошных моделей.

К выбору материалов отделки подошли с особым вниманием: салон выполнен из кристально-белого микроволокна, которое получили путем переработки пластиковых бутылок, и дополнен вставками из натурального дерева. Последнее получили из немецких лесов: из-за коротких расстояний значительно снизился уровень вредных выбросов в результате доставки материала, а также не пострадали экзотические деревья тропиков. Для обивки крыши использовали материал, в основе которого переработанный мусор из океана.

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Суммарная мощность электромоторов составляет 476 лошадиных сил — среди бензиновых «эсок» мощнее только 612-сильная полноприводная S 63 и версия S600 с мотором V12 отдачей 530 лошадиных сил. Благодаря интеллектуальному и полностью изменяемому распределению крутящего момента, электроседан разгоняется до 100 километров в час меньше чем за 4,5 секунды. По циклу WLTP запас хода составляет 700 километров, а зарядка на 80 процентов занимает меньше 20 минут.

В концепции Vision EQS реализована философия бренда полной ориентации на водителя — инженеры намеренно оснастили новинку автопилотом третьего уровня. И это решение не является следствием недостаточной технологичности: немецкий производитель уже доказал, что далеко продвинулся в беспилотных технологиях, когда в конце июля в штутгартском музее марки заработала полностью автономная парковка.

В компании уверены, что управлять автомобилем пока что должен водитель — электрокар сможет брать на себя управление в длительных поездках по шоссе или, например, в пробках, но в основном вести машину будет человек, а не электроника. Однако не исключено, что с эволюцией модели системы автономности расширятся — благодаря модульным сенсорным системам производитель может довести их возможности до полной автоматизации.

Электрификация является основной задачей для немецкого производителя. Руководство поставило перед собой довольно амбициозную цель: к 2039, то есть, за ближайшие 20 лет, полностью отказаться от бензиновых и дизельных моторов, и перевести свои модели на электротягу.