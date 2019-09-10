Mercedes-Benz раскрыл электрическое будущее S-Class

При создании салона новинки, дизайнеры вдохновлялись роскошными яхтами. Так, впервые передняя панель мягко огибает переднюю часть салона, а не является отдельной частью: в нее интегрировали приборную панель и продлили до подлокотников передних кресел и центральной консоли. Интерьер концепта Vision EQS, по словам представителей Meredes-Benz, задает направление дизайна всех последующих роскошных моделей.

К выбору материалов отделки подошли с особым вниманием: салон выполнен из кристально-белого микроволокна, которое получили путем переработки пластиковых бутылок, и дополнен вставками из натурального дерева. Последнее получили из немецких лесов: из-за коротких расстояний значительно снизился уровень вредных выбросов в результате доставки материала, а также не пострадали экзотические деревья тропиков. Для обивки крыши использовали материал, в основе которого переработанный мусор из океана.