Салон нового Mercedes-Benz S-Класса полностью раскрыт до премьеры

Выбрав четырёхместную версию, покупатель получит специальные «умные» задние кресла с системой Energizing seat kinetics. Сиденья способны в небольшом диапазоне автоматически менять регулировки, чтобы пассажиры не уставали в ходе поездки. Помимо традиционных вентиляции и массажа появились подушки с подогревом.

Известно, что количество «физических» клавиш в салоне уменьшится на 27 штук: большая часть настроек делегирована тачскринам и тачпадам; также изменить регулировки можно, обратившись к голосовому помощнику по команде Hey Mercedes.