Новому Mercedes-Benz S-Class достанется «прыгающая» подвеска от GLE

Главное техническое нововведение S-Class, о котором компания рассказал только сейчас, — подвеска E-Active Body Control, как на кроссоверах GLE и GLS, сочетающая пневмостойки Airmatic с мощными гидроаккумуляторами. Она регулирует упругость пружин и степень податливости амортизаторов на каждом колесе по отдельности, потому лучше противостоит кренам и клевкам. Управляет всем вычислительная платформа с пятью многоядерными процессорами, опрашивающая 20 датчиков и стереокамеру до тысячи раз в секунду.
В зависимости от выбранного режима подвеска способна и наклонять машину в поворотах, и заранее расслаблять упругие элементы для проезда через неровности. Кроме того, E-Active приподнимает одну из сторон кузова в случае неминуемого бокового удара — эта особенность находится в ведении функции PRE-SAFE Impulse Side.
В списке опций нового Mercedes-Benz S-Class также есть подруливающая задняя ось. Она улучшает маневренность и сокращает радиус разворота для длиннобазный версии седана на два метра. Покупателю будут доступны два варианта полноуправляемого шасси: с углом поворота колес максимум на 4,5 либо 10 градусов.
Среди других новшеств — активный контроль слепых зон, завязанный на ассистенте MBUX, который предупредит о приближении другой машины сзади при открытии двери, и ассистент вождения, формирующий «аварийный коридор» для проезда, например, скорой помощи.
Также известно, что в салоне флагмана появится новая система MBUX с раздельными экранами мультимедиа и приборной панели, использующая технологии машинного обучения; проекционный дисплей c дополненной реальностью; центральная подушка безопасности и дополнительные эйрбеги для задних пассажиров. Новыми для седана станут и подсвечивающиеся замки ремней безопасности.
Всё это компания обещает показать уже 2 сентября, во время официальной премьеры S-Class седьмого поколения.