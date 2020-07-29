Новому Mercedes-Benz S-Class достанется «прыгающая» подвеска от GLE

Также известно, что в салоне флагмана появится новая система MBUX с раздельными экранами мультимедиа и приборной панели, использующая технологии машинного обучения; проекционный дисплей c дополненной реальностью; центральная подушка безопасности и дополнительные эйрбеги для задних пассажиров. Новыми для седана станут и подсвечивающиеся замки ремней безопасности.

Всё это компания обещает показать уже 2 сентября, во время официальной премьеры S-Class седьмого поколения.